Багато хто з українців щороку консервує овочі та фрукти. Процес цей копіткий і вимагає часу, та завдяки зусиллям можна отримати смакоту на зиму.

Аби все вдалося – варто дотримуватися не лише рецептів, а й звертати увагу на вибір і підготовку продуктів для консервації. Варто враховувати думку дієтологів. Вони застерігають – домашня консервація не корисна, а у деяких випадках ще й шкідлива. Лікарі радять овочі та фрукти – квасити, солити, сушити та заморожувати. Все тому, що це природні методи заготовки.

– Коли ми робимо, наприклад, квашену капусту, то у нас утворюється ферментований продукт, завдяки лактобактеріям різних видів. Утворюється молочна кислота, через що розвиваються не шкідливі бактерії, а корисні, – розповідає лікарка-дієтологиня, нутриціологиня Галина Сеник.

Вона ж нагадує, що так можна заготовлювати огірки та помідори. Дехто навіть квасить кавуни. Але найкорисніший продукт – квашена капуста. Він відноситься до продуктів, що сприяють довголіттю.

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Квашені продукти покращують мікрофлору кишечника, а ось у маринованих – вітаміни, як правило, не зберігаються – застерігає лікарка. Тому позитивного впливу на мікрофлору кишечника продукт не має. До того, ж коли ми маринуємо, кип’ятимо при високих температурах продукти, стерилізуємо, всі вітаміни, що містяться у фруктах та овочах також руйнуються.

– Я б радила овочі та фрукти квасити, заморожувати і висушувати. Це методи заготовки зберігають продукти якісніше і вітаміни майже в повному обсязі, – радить лікарка.

Якщо в господарстві немає сушарки, то сушити овочі та фрукти можна на відкритому повітрі, але не під прямими сонячними променями. Під дією активного сонячного проміння продукт окислиться. Відтак, втратить чимало поживних речовин.

Сушити можна також на горищі, яке провітрюється, або у відкритій духовці при низьких температурах.

А ще лікарі радять під час консервування менше давати оцту. Бо він може загострити деякі недуги, особливо, якщо є сечокам’яна хворобу чи захворювання суглобів.

Та чи вигідно в теперішніх умовах консервувати та заготовлювати овочі та фрукти на зиму? Цікаве дослідження провели українські економісти. Вони порахували реальну вартість консервації, враховуючи ринкову вартість самих продуктів, кількість витраченої води, газу, світла і праці. І дійшли висновку, що консервувати в умовах сьогодення вигідно.

– Ми брали за основу мінімальну зарплатню 6,5 тис. грн, як вартість праці. Відповідно, на 40-80 % виходить консервувати дешевше, ніж купляти це в магазині, – розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, Валентин Літвінов.

Експерт наголосив, що найдешевші – це гриби, оскільки часто їх люди збирають самі. Без дозволів, без вирощування на спеціальних фермах. Відповідно, якщо найдорожча частина – сам продукт, то тут він виходить безкоштовним. Ікра кабачкова – теж дає майже 70% економії. Що стосується огірків-помідорів – різниця невелика, але вона все одно є.

Утім, цікавий факт, якщо ваші доходи є вищими за 6,5 тис. грн, то займатися заготівлею стає економічно невигідно.

– Тобто, якщо зарплатня від 15 тис. грн і, головне, що живете не в регіоні, де проводяться бойові дії, то тут вже треба подумати, що краще зробити: зайнятися консервуванням, чи відпочити. Тому що, час який ви виділите на заготівлю овочів, можна присвятити собі.

Заготовлювати чи ні продукти на зиму – особиста справа кожного. Але, якщо ви таки наважитеся це робити то експерти радять підійти до процесу відповідально. Вибирати лише якісні овочі та фрукти. Не брати перезрілі, гнилі та биті (хоч вони і дешевші). Пам’ятати, чим менше часу пройде від збору до консервації — тим більше поживних речовин збережеться в кінцевому продукті.