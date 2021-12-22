Детское меню на Новый год 2022 – блюда, которые можно приготовить малышам

Новый год – период пышных застолий, и большинство блюд, к сожалению, нельзя назвать полезными, особенно для детей.

Факты ICTV собрали рецепты блюд для детей на новогодние праздники, которыми можно заменить десерты — неполезные торты, конфеты и печенье, приобретенные в супермаркете.

Их вообще лучше не покупать.

Детское меню на Новый год

Молочные лепешки

Ингредиенты

100 г масла

1 яйцо

100 мл молока

450 г муки (можно экспериментировать с цельнозерновой, рисовой)

1 уп. ванильного сахара

0,5 ч. л. соды

Приготовление

Масло комнатной температуры взбить миксером, добавить сахар и еще раз взбить. Добавить яйцо, молоко и размешать до однородности. Добавить соду, погашенную уксусом. Просеять муку, добавить ванилин и замесить тесто. Раскатать тесто, вырезать лепешки. Переложить их на противень, выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

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Творожная запеканка

Ингредиенты

350 г творога

100 г молока

50 г манки

50 г изюма

50 г сахара

2 яйца

ванильный сахар

цедра половины лимона

сливочное масло

Приготовление

Залить манку молоком и оставить на 10 минут. Перетереть творог блендером, добавить манку с молоком, сахар, яйца и перемешать. Вмешать изюм (его можно предварительно запарить), потертую цедру лимона и ванильный сахар. Выложить в форму, предварительно смазанную маслом. Выпекать при температуре 190 градусов около 40 минут.

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Ленивые вареники

200 г творога

1 яйцо

1 ст. л. сахара

2-3 ст. л. рисовой муки

щепотка соли

Приготовление

Творог растереть до однородности с сахаром, солью и яйцом. Добавить муку, перемешать. Сформировать шарики. Положить их в кипяток и варить 3-4 минуты. Есть их можно с вареньем, медом или йогуртом.

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Также детям можно давать фрукты, сухофрукты, пастилу.

Фото: Pixabay, Depositphotos