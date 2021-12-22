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Детское меню на Новый год 2022 – блюда, которые можно приготовить малышам

22 декабря 2021, 08:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Детское меню на Новый год 2022 – блюда, которые можно приготовить малышам

Новый год – период пышных застолий, и большинство блюд, к сожалению, нельзя назвать полезными, особенно для детей.

Факты ICTV собрали рецепты блюд для детей на новогодние праздники, которыми можно заменить десерты — неполезные торты, конфеты и печенье, приобретенные в супермаркете.

Их вообще лучше не покупать.

Детское меню на Новый год

Молочные лепешки

Ингредиенты

  • 100 г масла
  • 1 яйцо
  • 100 мл молока
  • 450 г муки (можно экспериментировать с цельнозерновой, рисовой)
  • 1 уп. ванильного сахара
  • 0,5 ч. л. соды
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Приготовление

  1. Масло комнатной температуры взбить миксером, добавить сахар и еще раз взбить.
  2. Добавить яйцо, молоко и размешать до однородности. Добавить соду, погашенную уксусом.
  3. Просеять муку, добавить ванилин и замесить тесто.
  4. Раскатать тесто, вырезать лепешки.
  5. Переложить их на противень, выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

 

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Творожная запеканка

Ингредиенты

  • 350 г творога
  • 100 г молока
  • 50 г манки
  • 50 г изюма
  • 50 г сахара
  • 2 яйца
  • ванильный сахар
  • цедра половины лимона
  • сливочное масло

Приготовление

  1. Залить манку молоком и оставить на 10 минут.
  2. Перетереть творог блендером, добавить манку с молоком, сахар, яйца и перемешать.
  3. Вмешать изюм (его можно предварительно запарить), потертую цедру лимона и ванильный сахар.
  4. Выложить в форму, предварительно смазанную маслом.
  5. Выпекать при температуре 190 градусов около 40 минут.

 

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Ленивые вареники

  • 200 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • 2-3 ст. л. рисовой муки
  • щепотка соли
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Приготовление

  1. Творог растереть до однородности с сахаром, солью и яйцом.
  2. Добавить муку, перемешать.
  3. Сформировать шарики.
  4. Положить их в кипяток и варить 3-4 минуты.
  5. Есть их можно с вареньем, медом или йогуртом.

 

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Также детям можно давать фрукты, сухофрукты, пастилу.

Фото: Pixabay, Depositphotos

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