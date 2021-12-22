Детское меню на Новый год 2022 – блюда, которые можно приготовить малышам

Новый год – период пышных застолий, и большинство блюд, к сожалению, нельзя назвать полезными, особенно для детей.
Факты ICTV собрали рецепты блюд для детей на новогодние праздники, которыми можно заменить десерты — неполезные торты, конфеты и печенье, приобретенные в супермаркете.
Их вообще лучше не покупать.
Детское меню на Новый год
Молочные лепешки
Ингредиенты
- 100 г масла
- 1 яйцо
- 100 мл молока
- 450 г муки (можно экспериментировать с цельнозерновой, рисовой)
- 1 уп. ванильного сахара
- 0,5 ч. л. соды
Приготовление
- Масло комнатной температуры взбить миксером, добавить сахар и еще раз взбить.
- Добавить яйцо, молоко и размешать до однородности. Добавить соду, погашенную уксусом.
- Просеять муку, добавить ванилин и замесить тесто.
- Раскатать тесто, вырезать лепешки.
- Переложить их на противень, выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.
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Творожная запеканка
Ингредиенты
- 350 г творога
- 100 г молока
- 50 г манки
- 50 г изюма
- 50 г сахара
- 2 яйца
- ванильный сахар
- цедра половины лимона
- сливочное масло
Приготовление
- Залить манку молоком и оставить на 10 минут.
- Перетереть творог блендером, добавить манку с молоком, сахар, яйца и перемешать.
- Вмешать изюм (его можно предварительно запарить), потертую цедру лимона и ванильный сахар.
- Выложить в форму, предварительно смазанную маслом.
- Выпекать при температуре 190 градусов около 40 минут.
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Ленивые вареники
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сахара
- 2-3 ст. л. рисовой муки
- щепотка соли
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Приготовление
- Творог растереть до однородности с сахаром, солью и яйцом.
- Добавить муку, перемешать.
- Сформировать шарики.
- Положить их в кипяток и варить 3-4 минуты.
- Есть их можно с вареньем, медом или йогуртом.
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Также детям можно давать фрукты, сухофрукты, пастилу.
Фото: Pixabay, Depositphotos