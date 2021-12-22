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Дитяче меню на Новий рік 2022 – страви, які можна приготувати малюкам

22 Грудня 2021, 08:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Дитяче меню на Новий рік 2022 – страви, які можна приготувати малюкам

Новий рік – період пишних застіль, і більшість страв, на жаль, не можна назвати корисними, особливо для дітей.

Факти ICTV зібрали рецепти страв для дітей на новорічні свята, якими можна замінити десерти – некорисні торти, цукерки та печиво, придбані у супермаркеті.

Їх взагалі краще не купувати.

Дитяче меню на Новий рік

Молочні коржики

Інгредієнти

  • 100 г масла
  • 1 яйце
  • 100 мл молока
  • 450 г борошна (можна експериментувати з цільнозерновим, рисовим)
  • 1 уп. ванільного цукру
  • 0,5 ч. л. соди
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Приготування

  1. Масло кімнатної температури збити міксером, додати цукор і ще раз збити.
  2. Додати яйце, молоко та розмішати до однорідності. Додати соду, погашену оцтом.
  3. Просіяти борошно, додати ванілін та замісити тісто.
  4. Розкатати тісто, вирізати коржики.
  5. Перекласти їх на деко, випікати 15 хвилин за температури 180 градусів.

 

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Сирна запіканка

Інгредієнти

  • 350 г сиру
  • 100 г молока
  • 50 г манки
  • 50 г родзинок
  • 50 г цукру
  • 2 яйця
  • ванільний цукор
  • цедра половини лимона
  • вершкове масло

Приготування

  1. Залити манку молоком та відставити на 10 хвилин.
  2. Перетерти сир блендером, додати манку з молоком, цукор, яйця та перемішати.
  3. Вмішати родзинки (їх можна попередньо запарити), потерту цедру лимона та ванільний цукор.
  4. Викласти в форму, попередньо змащену маслом.
  5. Випікати за температури 190 градусів близько 40 хвилин.

 

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Ліниві вареники

  • 200 г сиру
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. цукру
  • 2-3 ст. л. рисового борошна
  • дрібка солі
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Приготування

  1. Сир розтерти до однорідності з цукром, сіллю та яйцем.
  2. Додати борошно, перемішати.
  3. Сформувати кульки.
  4. Покласти їх до окропу та варити 3-4 хвилини.
  5. Їсти їх можна з варенням, медом чи йогуртом.

 

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Також дітям можна давати фрукти, сухофрукти, пастилу.

Фото: Pixabay, Depositphotos

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