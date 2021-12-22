Дитяче меню на Новий рік 2022 – страви, які можна приготувати малюкам

Новий рік – період пишних застіль, і більшість страв, на жаль, не можна назвати корисними, особливо для дітей.
Факти ICTV зібрали рецепти страв для дітей на новорічні свята, якими можна замінити десерти – некорисні торти, цукерки та печиво, придбані у супермаркеті.
Їх взагалі краще не купувати.
Дитяче меню на Новий рік
Молочні коржики
Інгредієнти
- 100 г масла
- 1 яйце
- 100 мл молока
- 450 г борошна (можна експериментувати з цільнозерновим, рисовим)
- 1 уп. ванільного цукру
- 0,5 ч. л. соди
Приготування
- Масло кімнатної температури збити міксером, додати цукор і ще раз збити.
- Додати яйце, молоко та розмішати до однорідності. Додати соду, погашену оцтом.
- Просіяти борошно, додати ванілін та замісити тісто.
- Розкатати тісто, вирізати коржики.
- Перекласти їх на деко, випікати 15 хвилин за температури 180 градусів.
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Сирна запіканка
Інгредієнти
- 350 г сиру
- 100 г молока
- 50 г манки
- 50 г родзинок
- 50 г цукру
- 2 яйця
- ванільний цукор
- цедра половини лимона
- вершкове масло
Приготування
- Залити манку молоком та відставити на 10 хвилин.
- Перетерти сир блендером, додати манку з молоком, цукор, яйця та перемішати.
- Вмішати родзинки (їх можна попередньо запарити), потерту цедру лимона та ванільний цукор.
- Викласти в форму, попередньо змащену маслом.
- Випікати за температури 190 градусів близько 40 хвилин.
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Ліниві вареники
- 200 г сиру
- 1 яйце
- 1 ст. л. цукру
- 2-3 ст. л. рисового борошна
- дрібка солі
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Приготування
- Сир розтерти до однорідності з цукром, сіллю та яйцем.
- Додати борошно, перемішати.
- Сформувати кульки.
- Покласти їх до окропу та варити 3-4 хвилини.
- Їсти їх можна з варенням, медом чи йогуртом.
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Також дітям можна давати фрукти, сухофрукти, пастилу.
Фото: Pixabay, Depositphotos