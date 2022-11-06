Чтобы ребенок ел овощи – дайте ему возможность самому приготовить этот салат, советует шеф Евгений Клопотенко.

Пусть рвет листья и давит руками помидоры. Научите делать домашний соус для салата и что-то любимое к нему. Все это дети делают сами на мастер-классах, которые Евгений устраивает с UNICEF Ukraine, чтобы помочь малышне психологически стабилизироваться во время войны. Итак,

Салат Цезарь в исполнении малышей

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Куриное филе порежьте на кусочки, чуть-чуть посолите и запекайте 15 минут в духовке при температуре 180 градусов.

Сухари сделайте из цельнозернового хлеба. Дети любят такой полезный хлебчик. Для этого хлеб порежьте на кубики и запекайте 10 минут.

Сделайте соус. К сметане добавьте петрушку, щепотку паприки и немного мелко порезанного чеснока.

Затем в одной тарелке соедините листья салата, маленькие помидоры, куриное филе, соус, сухари и тертый сыр. Пусть ребенок сам все выкладывает на тарелку, заливает соусом.

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Не мешайте ему, не отвлекайте и не вмешивайтесь в советы. Очень важно, чтобы результат был чисто ее.

Источник: Евгений Клопотенко