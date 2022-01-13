Исследование ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что мозг физически активных пожилых людей содержит больше белков, которые усиливают связи между нейронами для поддержания здорового мышления и познания.

Это защитное воздействие было обнаружено даже у людей, чей мозг при вскрытии был пронизан токсичными белками, связанными с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

— Наша работа — первая, которая показывает, что регуляция синаптических белков связана с физической активностью и может способствовать полезным когнитивным результатам, — отметила доцент неврологии и ведущий автор исследования Кейтлин Касалетто.

Положительное влияние физической активности на когнитивные функции было продемонстрировано на мышах, но гораздо труднее было показать это на людях.

— Поддержание целостности связей между нейронами может иметь жизненно важное значение для борьбы с деменцией, поскольку синапс — это место, где происходит познание, — объясняет Касалетто.

Она убеждена, что физическая активность — легкодоступный инструмент для улучшения этого синаптического функционирования.