Дослідження вчених Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показало, що мозок фізично активних літніх людей містить більше білків, які посилюють зв’язки між нейронами для підтримки здорового мислення і пізнання.

Цей захисний вплив було виявлено навіть у людей, чий мозок при розтині був пронизаний токсичними білками, пов’язаними з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними захворюваннями.

– Наша робота – перша, яка показує, що регуляція синаптичних білків пов’язана з фізичною активністю і може сприяти корисним когнітивним результатам, – зазначила доцент неврології і провідний автор дослідження Кейтлін Касалетто.

Позитивний вплив фізичної активності на когнітивні функції було продемонстровано на мишах, але набагато важче було показати це на людях.

– Підтримка цілісності зв’язків між нейронами може мати життєво важливе значення для боротьби з деменцією, оскільки синапс – це місце, де відбувається пізнання, – пояснює Касалетто.

Вона переконана, що фізична активність – легкодоступний інструмент для поліпшення цього синаптичного функціонування.