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Ефективна профілактика деменції: вчені розповіли, що захищає мозок від згасання

13 Січня 2022, 15:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
спорт
Джерело: Depositphotos

Дослідження вчених Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показало, що мозок фізично активних літніх людей містить більше білків, які посилюють зв’язки між нейронами для підтримки здорового мислення і пізнання.

Цей захисний вплив було виявлено навіть у людей, чий мозок при розтині був пронизаний токсичними білками, пов’язаними з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними захворюваннями.

– Наша робота – перша, яка показує, що регуляція синаптичних білків пов’язана з фізичною активністю і може сприяти корисним когнітивним результатам, – зазначила доцент неврології і провідний автор дослідження Кейтлін Касалетто.

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Позитивний вплив фізичної активності на когнітивні функції було продемонстровано на мишах, але набагато важче було показати це на людях.

– Підтримка цілісності зв’язків між нейронами може мати життєво важливе значення для боротьби з деменцією, оскільки синапс – це місце, де відбувається пізнання, – пояснює Касалетто.

Вона переконана, що фізична активність – легкодоступний інструмент для поліпшення цього синаптичного функціонування.

Джерело
MedicalXpress
Теги
літні люди , Мозок , Наукові дослідження , науковці
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