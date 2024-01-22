Когда читаешь книги о жизни украинцев в далеком прошлом, обязательно найдешь там напоминание о гречаниках. Когда-то их готовили из гречневой муки с яйцом и сывороткой, а иногда даже добавляли дрожжи или хлебную закваску.

Сейчас же традиционные для нашей кухни гречаники готовят из гречки и мясного фарша, преимущественно куриного или индейки, но бывает, что и без него, а только с овощами — вегетарианские или даже веганские.

Шеф Евгений Клопотенко предлагает, как всегда, оригинальный рецепт гречаников с томатным соусом. И не был бы он Клопотенко, если бы не добавил один неожиданный ингредиент.

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Итак, интересный рецепт приготовления гречаников читайте ниже.

Как приготовить гречаники – рецепт

Ингредиенты:

300 г куриного фарша

125 г гречихи

50 г сала

250 мл воды

2 яйца

1/3 ч. л. черного молотого перца

3-4 ст. л. манной крупы для панировки

3-4 ст. л. подсолнечного масла

1/2 ч. л. соли

Для томатного соуса:

2-3 ст. л. томатной пасты

200 мл воды

3-4 зубчика чеснока

1/2 стручка горького перца

1 яблоко

1 ч. л. кофе (растворимого)

1 щепотка сахара

соль — по вкусу

Приготовление:

Залейте гречневую крупу водой, посолите по вкусу и варите на среднем огне в течение 15 минут. Нарежьте кубиками сало. Когда гречка остынет, добавьте куриный фарш, измельченное сало и яйца. Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте из этого фарша котлетки. Запанируйте гречаники в манной крупе. Застелите противень пергаментом и смажьте подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Для соуса натрите на свекольной терке яблоко. Переложите на сковороду вместе с томатной пастой и водой. Натрите на терке или пропустите через чесночный пресс зубки чеснока. Нарежьте тонкими слайсами горький перец, добавьте в соус вместе со щепоткой сахара и соли. Тушите 2-3 минуты и тогда уже влейте секретный ингредиент — 1 ч. л. растворимого кофе. Перемешайте соус и дайте еще немного потушиться.

Подавайте готовые гречаники с ароматным томатным соусом с легким привкусом кофе.

Источник: Евгений Клопотенко