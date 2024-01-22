Когда читаешь книги о жизни украинцев в далеком прошлом, обязательно найдешь там напоминание о гречаниках. Когда-то их готовили из гречневой муки с яйцом и сывороткой, а иногда даже добавляли дрожжи или хлебную закваску.
Сейчас же традиционные для нашей кухни гречаники готовят из гречки и мясного фарша, преимущественно куриного или индейки, но бывает, что и без него, а только с овощами — вегетарианские или даже веганские.
Шеф Евгений Клопотенко предлагает, как всегда, оригинальный рецепт гречаников с томатным соусом. И не был бы он Клопотенко, если бы не добавил один неожиданный ингредиент.
Итак, интересный рецепт приготовления гречаников читайте ниже.
Как приготовить гречаники – рецепт
Ингредиенты:
- 300 г куриного фарша
- 125 г гречихи
- 50 г сала
- 250 мл воды
- 2 яйца
- 1/3 ч. л. черного молотого перца
- 3-4 ст. л. манной крупы для панировки
- 3-4 ст. л. подсолнечного масла
- 1/2 ч. л. соли
Для томатного соуса:
- 2-3 ст. л. томатной пасты
- 200 мл воды
- 3-4 зубчика чеснока
- 1/2 стручка горького перца
- 1 яблоко
- 1 ч. л. кофе (растворимого)
- 1 щепотка сахара
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Залейте гречневую крупу водой, посолите по вкусу и варите на среднем огне в течение 15 минут.
- Нарежьте кубиками сало.
- Когда гречка остынет, добавьте куриный фарш, измельченное сало и яйца. Посолите и поперчите по вкусу.
- Сформируйте из этого фарша котлетки.
- Запанируйте гречаники в манной крупе.
- Застелите противень пергаментом и смажьте подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.
- Для соуса натрите на свекольной терке яблоко. Переложите на сковороду вместе с томатной пастой и водой.
- Натрите на терке или пропустите через чесночный пресс зубки чеснока.
- Нарежьте тонкими слайсами горький перец, добавьте в соус вместе со щепоткой сахара и соли. Тушите 2-3 минуты и тогда уже влейте секретный ингредиент — 1 ч. л. растворимого кофе. Перемешайте соус и дайте еще немного потушиться.
Подавайте готовые гречаники с ароматным томатным соусом с легким привкусом кофе.
Источник: Евгений Клопотенко