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Гречаники: рецепт приготовления с секретным ингредиентом

22 января 2024, 13:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Гречаники
Источник: Depositphotos

Когда читаешь книги о жизни украинцев в далеком прошлом, обязательно найдешь там напоминание о гречаниках. Когда-то их готовили из гречневой муки с яйцом и сывороткой, а иногда даже добавляли дрожжи или хлебную закваску.

Сейчас же традиционные для нашей кухни гречаники готовят из гречки и мясного фарша, преимущественно куриного или индейки, но бывает, что и без него, а только с овощами — вегетарианские или даже веганские.

Шеф Евгений Клопотенко предлагает, как всегда, оригинальный рецепт гречаников с томатным соусом. И не был бы он Клопотенко, если бы не добавил один неожиданный ингредиент.

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Итак, интересный рецепт приготовления гречаников читайте ниже.

Как приготовить гречаники – рецепт

Ингредиенты:

  • 300 г куриного фарша
  • 125 г гречихи
  • 50 г сала
  • 250 мл воды
  • 2 яйца
  • 1/3 ч. л. черного молотого перца
  • 3-4 ст. л. манной крупы для панировки
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла
  • 1/2 ч. л. соли

Для томатного соуса:

  • 2-3 ст. л. томатной пасты
  • 200 мл воды
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1/2 стручка горького перца
  • 1 яблоко
  • 1 ч. л. кофе (растворимого)
  • 1 щепотка сахара
  • соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Залейте гречневую крупу водой, посолите по вкусу и варите на среднем огне в течение 15 минут.
  2. Нарежьте кубиками сало.
  3. Когда гречка остынет, добавьте куриный фарш, измельченное сало и яйца. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Сформируйте из этого фарша котлетки.
  5. Запанируйте гречаники в манной крупе.
  6. Застелите противень пергаментом и смажьте подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.
  7. Для соуса натрите на свекольной терке яблоко. Переложите на сковороду вместе с томатной пастой и водой.
  8. Натрите на терке или пропустите через чесночный пресс зубки чеснока.
  9. Нарежьте тонкими слайсами горький перец, добавьте в соус вместе со щепоткой сахара и соли. Тушите 2-3 минуты и тогда уже влейте секретный ингредиент — 1 ч. л. растворимого кофе. Перемешайте соус и дайте еще немного потушиться.

Подавайте готовые гречаники с ароматным томатным соусом с легким привкусом кофе.

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Источник: Евгений Клопотенко

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