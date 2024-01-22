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Гречаники: рецепт приготування із секретним інгредієнтом

22 Січня 2024, 13:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Гречаники
Джерело: Depositphotos

Коли читаєш книжки про життя українців у далекому минулому, то обов’язково знайдеш там нагадування про гречаники. Колись їх готували з гречаного борошна з яйцем і сироваткою, а іноді навіть додавали дріжджі чи хлібну закваску.

Наразі традиційні для нашої кухні гречаники готують з гречки та м’ясного фаршу, переважно курячого чи індички, та є й без нього, а лише з овочами – вегетаріанські або навіть веганські.

Шеф Євген Клопотенко пропонує як завжди оригінальний рецепт гречаників із томатним соусом. І не був би він Клопотенком, якби не додав один неочікуваний інгредієнт.

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Отже, цікавий рецепт приготування гречаників читайте нижче.

Як приготувати гречаники – рецепт

Інгредієнти

Для томатного соусу:

Приготування:

  1. Залийте гречану крупу водою, посоліть за смаком і варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин.
  2. Наріжде кубиками сало.
  3. Коли гречка охолоне, додайте курячий фарш, подрібнене сало і яйця. Посоліть і поперчіть до смаку.
  4. Сформуйте з цього фаршу котлетки.
  5. Запаніруйте гречаники в манній крупі.
  6. Застеліть деко пергаментом і змастіть соняшниковою олією. Викладіть гречаники і запікайте в духовці за температури 180 градусів 15-20 хвилин.
  7. Для соусу натріть на буряковій тертці яблуко. Перекладіть на пательню разом з томатною пастою і водою. Натріть на тертці чи пропустіть через часниковий прес зубки часнику.
  8. Наріжте тонкими слайсами гіркий перець, додайте в соус разом з дрібкою цукру і солі. Тушкуйте 2-3 хвилини і тоді уже влийте секретний інгредієнт – 1 ч. л. розчинної кави. Перемішайте соус і дайте ще трішки потушкуватися.

Подавайте готові гречаники з ароматним томатним соусом з легким присмаком кави.

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Джерело: Євген Клопотенко

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