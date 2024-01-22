Коли читаєш книжки про життя українців у далекому минулому, то обов’язково знайдеш там нагадування про гречаники. Колись їх готували з гречаного борошна з яйцем і сироваткою, а іноді навіть додавали дріжджі чи хлібну закваску.

Наразі традиційні для нашої кухні гречаники готують з гречки та м’ясного фаршу, переважно курячого чи індички, та є й без нього, а лише з овочами – вегетаріанські або навіть веганські.

Шеф Євген Клопотенко пропонує як завжди оригінальний рецепт гречаників із томатним соусом. І не був би він Клопотенком, якби не додав один неочікуваний інгредієнт.

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Отже, цікавий рецепт приготування гречаників читайте нижче.

Як приготувати гречаники – рецепт

Інгредієнти

300 г курячого фаршу

125 г гречки

50 г сала

250 мл води

2 яйця

1/3 ч. л. чорного меленого перцю

3-4 ст. л. манної крупи для панірування

3-4 ст. л. соняшникової олії

1/2 ч. л. солі

Для томатного соусу: 2-3 ст. л. томатної пасти

200 мл води

3-4 зубчики часнику

1/2 стручка гіркого перцю

1 яблуко

1 ч. л. кави (розчинної)

1 дрібка цукру

сіль – до смаку Приготування:

Залийте гречану крупу водою, посоліть за смаком і варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин. Наріжде кубиками сало. Коли гречка охолоне, додайте курячий фарш, подрібнене сало і яйця. Посоліть і поперчіть до смаку. Сформуйте з цього фаршу котлетки. Запаніруйте гречаники в манній крупі. Застеліть деко пергаментом і змастіть соняшниковою олією. Викладіть гречаники і запікайте в духовці за температури 180 градусів 15-20 хвилин. Для соусу натріть на буряковій тертці яблуко. Перекладіть на пательню разом з томатною пастою і водою. Натріть на тертці чи пропустіть через часниковий прес зубки часнику. Наріжте тонкими слайсами гіркий перець, додайте в соус разом з дрібкою цукру і солі. Тушкуйте 2-3 хвилини і тоді уже влийте секретний інгредієнт – 1 ч. л. розчинної кави. Перемішайте соус і дайте ще трішки потушкуватися.

Подавайте готові гречаники з ароматним томатним соусом з легким присмаком кави.

Джерело: Євген Клопотенко