Коли читаєш книжки про життя українців у далекому минулому, то обов’язково знайдеш там нагадування про гречаники. Колись їх готували з гречаного борошна з яйцем і сироваткою, а іноді навіть додавали дріжджі чи хлібну закваску.
Наразі традиційні для нашої кухні гречаники готують з гречки та м’ясного фаршу, переважно курячого чи індички, та є й без нього, а лише з овочами – вегетаріанські або навіть веганські.
Шеф Євген Клопотенко пропонує як завжди оригінальний рецепт гречаників із томатним соусом. І не був би він Клопотенком, якби не додав один неочікуваний інгредієнт.
Отже, цікавий рецепт приготування гречаників читайте нижче.
Як приготувати гречаники – рецепт
Інгредієнти
Для томатного соусу:
Приготування:
- Залийте гречану крупу водою, посоліть за смаком і варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин.
- Наріжде кубиками сало.
- Коли гречка охолоне, додайте курячий фарш, подрібнене сало і яйця. Посоліть і поперчіть до смаку.
- Сформуйте з цього фаршу котлетки.
- Запаніруйте гречаники в манній крупі.
- Застеліть деко пергаментом і змастіть соняшниковою олією. Викладіть гречаники і запікайте в духовці за температури 180 градусів 15-20 хвилин.
- Для соусу натріть на буряковій тертці яблуко. Перекладіть на пательню разом з томатною пастою і водою. Натріть на тертці чи пропустіть через часниковий прес зубки часнику.
- Наріжте тонкими слайсами гіркий перець, додайте в соус разом з дрібкою цукру і солі. Тушкуйте 2-3 хвилини і тоді уже влийте секретний інгредієнт – 1 ч. л. розчинної кави. Перемішайте соус і дайте ще трішки потушкуватися.
Подавайте готові гречаники з ароматним томатним соусом з легким присмаком кави.
Джерело: Євген Клопотенко