Ученые Миннесотского университета в Миннеаполисе проанализировали целый ряд исследований о влиянии клетчатки на организм человека. Они пришли к главному выводу: большинство людей попросту пренебрегают этой пищевой добавкой, расценивая ее как второстепенную.

— Клетчатка — действительно хорошее лекарство. Это единственное, что мы хотим донести до людей: ешьте больше клетчатки, — призывает профессор пищевых наук и питания Джоан Славин.

По его словам, эта идея на протяжении десятилетий проповедовалась диетологами, выносилась в заголовки статей о здоровье, указывалась на упаковках хлопьев, многих других продуктов и пищевых добавок.

Тем не менее, в одном тревожном исследовании, проведенном в 2017 году, сделан вывод о том, что 95% взрослых и детей не потребляют количество клетчатки, рекомендованное для хорошего здоровья.

Эти рекомендации различаются в зависимости от возраста и пола. Ученый говорит, что в среднем человеку нужно около 14 г клетчатки в день.

Клетчатка — это элемент растительной пищи, который не расщепляется и проходит через организм непереваренным. В основном клетчатка содержится во фруктах, овощах, орехах, цельнозерновых и крупах.

Доказано, что клетчатка помогает защитить от сердечных заболеваний, диабета, воспалительного синдрома кишечника, ожирения и колоректального рака.

Клетчатка может помочь вывести токсины из организма, снизить уровень холестерина и способствовать снижению веса, потому что помогает людям чувствовать себя сытыми при потреблении меньшего количества калорий.

Есть много способов включить больше клетчатки в наш рацион. Вот несколько советов:

выбирайте хлеб, макаронные изделия и крупы из цельного зерна, а также коричневый рис

ешьте фрукты, такие как яблоки и апельсины, а не пейте сок. Ягоды с семенами, такие как клубника, малина и ежевика, как и авокадо, являются хорошими источниками клетчатки

включайте овощи в каждый прием пищи, а также бобовые, особенно фасоль, горох и чечевицу

в качестве перекусов используйте орехи, фрукты и низкокалорийный попкорн

— Если хочешь печенье, съешь овсяное, — советует профессор.

Для реального эффекта не требуется большое количество клетчатки. Поэтому даже индустрия быстрого питания должна стать частью этой действительно важной проблемы, убежден ученый.