Вчені Міннесотського університету в Міннеаполісі проаналізували низку досліджень щодо впливу клітковини на організм людини. Вони дійшли головного висновку: більшість людей нехтують цією харчовою добавкою, розцінюючи її як другорядну.

– Клітковина – дійсно добрі ліки. Це єдине, що ми хочемо донести до людей: вживайте більше клітковини, – закликає професор харчових наук і харчування Джоан Славін.

За його словами, ця ідея протягом десятиліть проповідувалася дієтологами, виносилася в заголовки статей про здоров’я, вказувалася на упаковках пластівців, багатьох інших продуктів і харчових добавок.

Тим не менш, в одному тривожному дослідженні, проведеному в 2017 році, зроблено висновок про те, що 95% дорослих і дітей не споживають кількість клітковини, рекомендовану для доброго здоров’я.

Ці рекомендації відрізняються залежно від віку та статі. Вчений каже, що в середньому людині потрібно близько 14 г клітковини на день.

Клітковина – це елемент рослинної їжі, який не розщеплюється і проходить через організм неперетравленим. В основному клітковина міститься у фруктах, овочах, горіхах, цільнозернових і крупах.

Доведено, що клітковина допомагає захистити від серцевих захворювань, діабету, запального синдрому кишечника, ожиріння і колоректального раку.

Клітковина може допомогти вивести токсини з організму, знизити рівень холестерину і сприяти зниженню ваги, тому що допомагає людям відчувати себе ситими при споживанні меншої кількості калорій.

Є багато способів включити більше клітковини в наш раціон. Ось кілька порад:

обирайте хліб, макаронні вироби та крупи з цільного зерна, а також коричневий рис

їжте фрукти, такі як яблука та апельсини, а не пийте сік. Ягоди з насінням, такі як полуниця, малина і ожина, як і авокадо, є хорошими джерелами клітковини

включайте овочі в кожен прийом їжі, а також бобові, особливо квасолю, горох і сочевицю

в якості перекусів використовуйте горіхи, фрукти і низькокалорійний попкорн

– Якщо хочеш печиво, з’їж вівсяне, – радить професор.

Для реального ефекту не потрібна велика кількість клітковини. Тому навіть індустрія швидкого харчування повинна стати частиною цієї дійсно важливої проблеми, переконаний вчений.