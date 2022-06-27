В магазинах полно разных лимонадов и других летних напитков. Но когда приготовить лимонад дома, разницу почувствуете сразу, уверяет шеф Евгений Клопотенко. Он вкуснее, полезнее и уникальнее.

Лимонад с тимьяном

О пользе чабреца знали еще в Древнем Риме. Римские воины купались в ванне с тимьяном, чтобы набраться сил. Действительно, чабрец повышает иммунитет, хорошо тонизирует и даже помогает при боли в горле.

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Ингредиенты:

2 лимона (и половина лимона для украшения)

120-150 г сахара (по вкусу)

небольшой пучок тимьяна

1 л газированной столовой воды

Лимоны промойте и порежьте кружочками. В небольшую кастрюлю влейте 150 мл воды, положите лимоны, сахар веточки тимьяна. Доведите до кипения, а после варите на минимальном огне 5 минут. Мы использовали обычные лимоны, но можно взять лайм, апельсины или микс апельсина и лимона.

Снимите кастрюлю с огня и отварите остыть. Процедите его и вылейте в стеклянный кувшин, долейте газированную воду по вкусу, добавьте веточки тимьяна и оставшиеся кусочки лимона. Поставьте в холодильник минимум в час. Охлаждение можно ускорить, добавив кубики льда.

Лимонад с тархуном

Тархун придаст напитку не такой яркий цвет, у которого есть магазинный напиток, но в нем не будет никаких искусственных добавок, а вкус будет легким и приятным.

Ингредиенты:

2 лимона

200 мл воды

100 г сахара

40 г тархуна (эстрагона)

1-1,5 л слабогазированной воды

Возьмите небольшую кастрюлю, налейте 200 мл воды, добавьте сахар и листья тархуна. Оставьте несколько листьев для украшения.

Варите 10 минут, помешивая. Затем снимите с огня, взбейте блендером и процедите.

Отвар тархуна вылейте в банку или кувшин. Лимон разрежьте на дольки. Несколько долек оставьте для украшения, а из других выжмите сок. Добавьте его в отвар. Влейте слабогазированную воду и отведайте. Если лимонад получился слишком сладким, добавьте еще воду.

У вас должны остаться листья тархуна и дольки лимона, добавьте их в банку. Напиток поставьте в холодильник как минимум на 1 час.

Лимонад из перловки

Готовить этот напиток немного сложнее, но поверьте, ничего подобного вы точно не пробовали. Удивить друзей получится, но сначала дайте попробовать напиток и спросите, из чего он приготовлен, а только потом раскройте секрет. Экспериментируйте и делайте лимонад из перловки – будет отлично!

Ингредиенты:

5 л воды

1 чашка жемчужной цельной крупы

3-4 лимона (цедра из 3-4 лимонов и сок)

300-500 г сахара (по вкусу)

1-2 веточки мяты

Возьмите перловую крупу и хорошо промойте. Это удобно делать в сите. С 3-4 лимонов снимите цедру, но не затрагивая белую часть кожуры. В большую кастрюлю налейте 5 л воды, добавьте жемчужную крупу и лимонную цедру. Варить 2 часа на минимальном огне после закипания.

Процедите смесь, добавьте сахар по вкусу и перемешайте до полного растворения. Пусть остынет. Выжмите сок из 3-4 лимонов и добавьте к процеженной смеси. Перед подачей в каждый стакан можно добавить несколько листочков мяты или базилика и лед. Хранить лимонад нужно в холодильнике.

Лимонад из ревеня

Ревень обычно используют в пирогах и варят из него варенье. Иногда добавляют в компоты. Лимонад же их ревеня прекрасно тонизирует и утоляет жажду, а готовить его очень легко.

Для сиропа:

500 г ревеня

500 г сахара

500 мл воды

4 коробочка кардамона

Для лимонада:

1-1,5 л слабогазированной воды

3 лимона (сок из 2 лимонов, 1 – для украшения)

Сначала сделаем сироп из ревеня. Ревень очистите и нарезайте брусочками по 2 см. Далее добавьте в кастрюлю 500 мл воды и 500 г сахара, 4 коробочка кардамона и ревень. Варите 20 минут после закипания. Затем снимите с огня, охладите и удалите кардамон.

Возьмите банку или кувшин, налейте 200 мл сиропа, добавьте 1-1,5 л воды по вкусу. Выжмите сок из 2 лимонов и также добавьте к лимонаду. Другой лимон разрежьте и украсьте напиток.

Лимонад с базиликом

Если хотите получить лимонад с интенсивным вкусом, используйте фиолетовые листья базилика, а как хотите более нежный – берите зеленые. Впрочем, можно сделать микс из листьев. Базилик – это изюминка в напитке.

Ингредиенты:

2 лимона

200 мл воды

100 г сахара

30 г базилика

1-1,5 л слабогазированной воды

Возьмите небольшую кастрюльку, налейте 200 мл воды, добавьте сахар и уложите листья базилика. Ветку базилика оставьте для украшения. Варить на среднем огне 10 минут, периодически помешивая. Снимите с огня, взбейте блендером и процедите.

Возьмите кувшин или обычную банку. Налейте базиликовый отвар, выжмите сок из 2-х лимонов и тоже добавьте. Несколько долек лимона оставьте для украшения. Добавьте слабогазированную воду.

Если лимонад получился сладким, влейте еще воду. Добавьте в лимонад лимон и оставшиеся листья базилика, поставьте в холодильник на час минимум.

Источник: Евгений Клопотенко