У магазинах повно різноманітних лимонадів та інших літніх напоїв. Та коли приготувати лимонад вдома, то різницю відчуєте одразу, запевняє шеф Євген Клопотенко. Він смачніший, кориснійший і унікальний.

Лимонад з чебрецем

Про користь чебрецю знали ще у Стародавньому Римі. Римські воїни купалися у ванні з чебрецю, щоб набратися сил. Дійсно, чебрець підвищує імунітет, добре тонізує та навіть допомагає при болю в горлі.

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Інгредієнти:

2 лимони (і половина лимона для прикраси)

120-150 г цукру (до смаку)

невеликий пучок чебрецю

1 л газованої столової води

Лимони помийте та поріжте кружечками. У невелику каструлю влийте 150 мл води, покладіть лимони, цукор гілочки чебрецю. Доведіть до кипіння, а після варіть на мінімальному вогні 5 хвилин. Ми використовували звичайні лимони, але можна взяти лайм, апельсини або мікс апельсина і лимона.

Зніміть каструлю з вогню та дайте відвару охолонути. Процідіть його та вилийте у скляний глечик, долийте газовану воду до смаку, додайте гілочки чебрецю та шматочки лимона, який залишився. Поставте в холодильник мінімум на годину. Охолодження можна пришвидшити, додавши кубики льоду.

Лимонад з тархуном

Тархун надасть напою не такий яскравий колір, який має магазинний напій, але у ньому не буде жодних штучних добавок, а смак буде легким та приємним.

Інгредієнти:

2 лимони

200 мл води

100 г цукру

40 г тархуну (естрагону)

1-1,5 л слабогазованої води

Візьміть невелику каструлю, налийте 200 мл води, додайте цукор і листя тархуну. Залиште кілька листків для прикраси.

Варіть 10 хвилин, помішуючи. Потім зніміть із вогню, збийте блендером і процідіть.

Відвар тархуну вилийте в банку чи глечик. Лимон розріжте на часточки. Кілька часточок залиште для прикраси, а з інших вичавте сік. Додайте його до відвару. Влийте слабогазовану воду та скуштуйте. Якщо лимонад вийшов надто солодким, додайте ще води.

У вас мають залишитися листя тархуну та часточки лимона, додайте їх у банку. Напій поставте в холодильник мінімум на 1 годину.

Лимонад з перловки

Готувати цей напій трохи складніше, але повірте, нічого подібного ви точно не куштували. Здивувати друзів вийде, але спочатку дайте напій спробувати та запитайте, із чого він приготований, а тільки потім розкрийте секрет. Експериментуйте та робіть лимонад із перловки – буде чудово!

Інгредієнти:

5 л води

1 чашка перлової цільної крупи

3-4 лимони (цедра з 3-4 лимонів і сік)

300-500 г цукру (до смаку)

1-2 гілочки м’яти

Візьміть перлову крупу та добре промийте. Це зручно робити у ситі. З 3-4 лимонів зніміть цедру, але не зачіпаючи білу частину шкірки. У велику каструлю налийте 5 л води, додайте перлову крупу та цедру лимона. Варіть 2 години на мінімальному вогні після закипання.

Процідіть суміш, додайте цукор до смаку і перемішайте до повного розчинення. Нехай охолоне. Вичавіть сік із 3-4 лимонів і додайте до процідженої суміші. Перед подачею у кожну склянку можна додати кілька листочків м’яти або базиліку та лід. Зберігати лимонад потрібно в холодильнику.

Лимонад з ревеню

Ревінь зазвичай використовують у пирогах та варять з нього варення. Іноді додають у компоти.Лимонад же іх ревеню чудово тонізує та втамовує спрагу, а готувати його дуже легко.

Для сиропу:

500 г ревеню

500 г цукру

500 мл води

4 коробочки кардамону

Для лимонаду:

1-1,5 л слабогазованої води

3 лимони (сік із 2 лимонів, 1 – для прикраси)

Спочатку зробимо сироп із ревеню. Ревінь очистити та нарізати брусочками по 2 см. Далі додайте у каструлю 500 мл води і 500 г цукру, 4 коробочки кардамону та ревінь. Варіть 20 хвилин після закипання. Потім зніміть з вогню, охолодіть та видаліть кардамон.

Візьміть банку чи глечик, налийте 200 мл сиропу, додайте 1-1,5 л води до смаку. Вичавіть сік з 2 лимонів і також додайте до лимонаду. Інший лимон розріжте та прикрасьте напій.

Лимонад з базиліком

Якщо хочете отримати лимонад з інтенсивним смаком, використовуйте фіолетове листя базиліку, а як бажаєте ніжніший – беріть зелене. Втім, можна зробити мікс із листя. Базилік – це родзинка у напої.

Інгредієнти:

2 лимони

200 мл води

100 г цукру

30 г базиліку

1-1,5 л слабогазованої води

Візьміть невелику каструльку, налийте 200 мл води, додайте цукор і покладіть листя базиліку. Гілочку базиліку залиште для прикраси. Варіть на середньому вогні 10 хвилин, періодично помішуючи. Зніміть з вогню, збийте блендером і процідіть.

Візьміть глечик або звичайну банку. Налийте базиліковий відвар, вичавіть сік з 2-х лимонів і теж додайте. Кілька часточок лимона залиште для прикраси. Додайте слабогазовану воду.

Якщо лимонад вийшов солодким, влийте ще води. Додайте в лимонад лимон і листя базиліку, яке залишилося, поставте у холодильник на годину мінімум.

Джерело: Євген Клопотенко