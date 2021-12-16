Сексуальное желание играет важную роль в жизни человека. К сожалению, у нимфоманов половое влечение перекрывает все желания и стремления. Они хотят секса где угодно и с кем угодно. У таких людей есть некоторые психические проблемы. И в сексе они видят единственную разрядку и расслабление.

Психолог, сексолог реалити Эксы (Новый канал) Наталья Ежова назвала признаки, по которым можно распознать нимфоманию у женщин.

На что нужно обратить внимание

Постоянные мысли в голове: Хочу секса. Женщина только и думает, кого соблазнить и с кем провести ночь.

Вульгарный вид. Она постоянно пытается надеть откровенную одежду и сделать яркий макияж. Все для того, чтобы привлечь внимание любого мужчины. Действует инстинкт паука, который хочет кого-то загнать в свою паутину. Навязчиво добивается сексуального контакта.

У нее нет восхищения мужчиной. Ей просто безразлично, с кем получить сексуальный контакт, главное – достичь своей цели.

Неконтролируемое желание секса. Может возникать на работе, в магазине, в автомобиле.

Нимфоманки не получают насыщения сексом. Оргазм может быть 5-6 раз, а вот удовольствие отсутствует. Потому это их снова толкает на поиски партнера. И после очередного полового акта они почти сразу ощущают сексуальный голод.

Наталья Ежова уверяет, что нимфомания не ставит клеймо на женщине. Это психическое расстройство, которого не нужно стесняться и бояться попросить помощи у психотерапевта.

Ведь только специалист знает, как правильно лечить эту болезнь.

22 декабря в 19.00 состоится прямой эфир с психологом, сексологом, семейным консультантом и преподавателем психологии и сексологии Юлией Дамочкиной на тему Оргазм: мифы и реальность.

Специалисту можно будет задать вопросы и получить на них ответы.