Сексуальне бажання відіграє важливу роль у житті людини. На жаль, у німфоманів статевий потяг перекриває всі бажання та прагнення. Вони хочуть сексу де завгодно та із ким завгодно. У таких людей є певні психічні проблеми. І в сексі вони вбачають єдину розрядку та розслаблення.

Психолог, сексолог реаліті Екси (Новий канал) Наталія Єжова назвала ознаки, за якими можна розпізнати німфоманію у жінок.

На що треба звернути увагу

Постійні думки в голові: Хочу сексу. Жінка тільки і думає, кого звабити та із ким провести ніч.

Вульгарний вигляд. Вона постійно намагається одягнути відвертий одяг та зробити яскравий макіяж. Все для того, аби привернути увагу будь-якого чоловіка. Діє інстинкт павука, який хоче когось загнати у своє павутиння. Нав’язливо досягає сексуального контакту.

У неї немає захоплення чоловіком. Їй просто байдуже, з ким отримати сексуальний контакт, головне – досягнути своєї цілі.

Неконтрольоване бажання сексу. Може виникати на роботі, в магазині, в автомобілі.

Німфоманки не отримують насичення сексом. Оргазм може бути 5-6 разів, а от задоволення відсутнє. Тому це їх знову штовхає на пошуки партнера. І після чергового статевого акту вони майже одразу відчувають сексуальний голод.

Наталія Єжова запевняє, що німфоманія не ставить клеймо на жінці. Це психічний розлад, якого не потрібно соромитися та боятися попросити допомоги у психотерапевта.

Адже лише спеціаліст знає, як правильно лікувати цю хворобу.

22 грудня о 19.00 відбудеться прямий ефір з психологом, сексологом, сімейною консультанткою та викладачкою психології і сексології Юлією Дамочкіною на тему Оргазм: міфи та реальність.

Фахівчині можна буде поставити запитання та отримати на них відповіді.