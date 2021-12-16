Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Секс

Інстинкт павука та вульгарний вигляд. Як розпізнати німфоманку

16 Грудня 2021, 18:05
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Имитация оргазма
Джерело: Depositphotos

Сексуальне бажання відіграє важливу роль у житті людини. На жаль, у німфоманів статевий потяг перекриває всі бажання та прагнення. Вони хочуть сексу де завгодно та із ким завгодно. У таких людей є певні психічні проблеми. І в сексі вони вбачають єдину розрядку та розслаблення.

Психолог, сексолог реаліті Екси (Новий канал) Наталія Єжова назвала ознаки, за якими можна розпізнати німфоманію у жінок.

На що треба звернути увагу

  • Постійні думки в голові: Хочу сексу. Жінка тільки і думає, кого звабити та із ким провести ніч.
  • Вульгарний вигляд. Вона постійно намагається одягнути відвертий одяг та зробити яскравий макіяж. Все для того, аби привернути увагу будь-якого чоловіка. Діє інстинкт павука, який хоче когось загнати у своє павутиння. Нав’язливо досягає сексуального контакту.
  • У неї немає захоплення чоловіком. Їй просто байдуже, з ким отримати сексуальний контакт, головне – досягнути своєї цілі.
  • Неконтрольоване бажання сексу. Може виникати на роботі, в магазині, в автомобілі.
  • Німфоманки не отримують насичення сексом. Оргазм може бути 5-6 разів, а от задоволення відсутнє. Тому це їх знову штовхає на пошуки партнера. І після чергового статевого акту вони майже одразу відчувають сексуальний голод.
Читайте також:
сексРізні сексуальні фантазії: що робити, якщо чоловік постійно незадоволений інтимом

Наталія Єжова запевняє, що німфоманія не ставить клеймо на жінці. Це психічний розлад, якого не потрібно соромитися та боятися попросити допомоги у психотерапевта.

Адже лише спеціаліст знає, як правильно лікувати цю хворобу.

22 грудня о 19.00 відбудеться прямий ефір з психологом, сексологом, сімейною консультанткою та викладачкою психології і сексології Юлією Дамочкіною на тему Оргазм: міфи та реальність.

Фахівчині можна буде поставити запитання та отримати на них відповіді.

Джерело
Новий канал
Теги
Поради , Поради психолога , Секс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка