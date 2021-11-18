Диетологи со всех сторон кричат о вреде картофеля. Однако овощ следует добавлять в рацион, его важно только правильно приготовить.
К примеру, можно без вреда для здоровья употреблять печеный картофель. Шеф Адской кухни Алекс Якутов поделился рецептом картофельного бисквита.
Ингредиенты
- Сахар – 250 г
- Желток – 8 шт.
- Белок – 8 шт.
- Тримолин – 30 г (можно заменить сахаром)
- Фреш лимона – 20 г
- Кукурузный крахмал – 50 г
- Миндальная мука – 150 г
- Запеченный картофель – 350 г
Приготовление
- Натрите запеченный картофель. Добавьте в него тримолин и лимонный фреш.
- Половину сахара взбейте с желтками. Остальной сахар взбейте с белками до легких пиков. Введите белки в желточно-картофельную смесь.
- Вмешайте в массу муку с крахмалом. Все тщательно перемешайте.
- Положите массу на силиконовый коврик и поставьте в духовку. Выпекайте при температуре 170° до готовности.
- Бисквит получится липким и влажным. Остудите его, чтобы было удобно резать.
Можно сформовать небольшие порции и приготовить белковый крем. Или заморозить бисквит и использовать для других десертов.