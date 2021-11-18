Диетологи со всех сторон кричат ​​о вреде картофеля. Однако овощ следует добавлять в рацион, его важно только правильно приготовить.

К примеру, можно без вреда для здоровья употреблять печеный картофель. Шеф Адской кухни Алекс Якутов поделился рецептом картофельного бисквита.

Ингредиенты

Сахар – 250 г

Желток – 8 шт.

Белок – 8 шт.

Тримолин – 30 г (можно заменить сахаром)

Фреш лимона – 20 г

Кукурузный крахмал – 50 г

Миндальная мука – 150 г

Запеченный картофель – 350 г

Приготовление

Натрите запеченный картофель. Добавьте в него тримолин и лимонный фреш.

Половину сахара взбейте с желтками. Остальной сахар взбейте с белками до легких пиков. Введите белки в желточно-картофельную смесь.

Вмешайте в массу муку с крахмалом. Все тщательно перемешайте.

Положите массу на силиконовый коврик и поставьте в духовку. Выпекайте при температуре 170° до готовности.

Бисквит получится липким и влажным. Остудите его, чтобы было удобно резать.

Можно сформовать небольшие порции и приготовить белковый крем. Или заморозить бисквит и использовать для других десертов.