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Їжа

Картофель тоже бывает полезным! Как приготовить картофельный бисквит

18 ноября 2021, 16:35
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
алекс якутов
Источник: Новый канал

Диетологи со всех сторон кричат ​​о вреде картофеля. Однако овощ следует добавлять в рацион, его важно только правильно приготовить.

К примеру, можно без вреда для здоровья употреблять печеный картофель. Шеф Адской кухни Алекс Якутов поделился рецептом картофельного бисквита.

Ингредиенты

  • Сахар – 250 г
  • Желток – 8 шт.
  • Белок – 8 шт.
  • Тримолин – 30 г (можно заменить сахаром)
  • Фреш лимона – 20 г
  • Кукурузный крахмал – 50 г
  • Миндальная мука – 150 г
  • Запеченный картофель – 350 г
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Приготовление

  • Натрите запеченный картофель. Добавьте в него тримолин и лимонный фреш.
  • Половину сахара взбейте с желтками. Остальной сахар взбейте с белками до легких пиков. Введите белки в желточно-картофельную смесь.
  • Вмешайте в массу муку с крахмалом. Все тщательно перемешайте.
  • Положите массу на силиконовый коврик и поставьте в духовку. Выпекайте при температуре 170° до готовности.
  • Бисквит получится липким и влажным. Остудите его, чтобы было удобно резать.

Можно сформовать небольшие порции и приготовить белковый крем. Или заморозить бисквит и использовать для других десертов.

Источник
Новый канал
Теги
Картопля , Кулінарні рецепти , Рецепт
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