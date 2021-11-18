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Картопля теж буває корисною! Як приготувати картопляний бісквіт

18 Листопада 2021, 16:35
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
алекс якутов
Джерело: Новий канал

Дієтологи з усіх боків кричать про шкоду картоплі. Проте овоч варто додавати до раціону, його важливо лише правильно приготувати.

Наприклад, можна без шкоди для здоров’я вживати печену картоплю. Шеф Пекельної кухні Алекс Якутов поділився рецептом картопляного бісквіту.

Інгредієнти

  • Цукор – 250 г
  • Жовток – 8 шт.
  • Білок – 8 шт.
  • Тримолін – 30 г (можна замінити цукром)
  • Фреш лимона – 20 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 50 г
  • Мигдальне борошно – 150 г
  • Запечена картопля – 350 г
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Приготування

  • Натріть запечену картоплю. Додайте до неї тримолін та лимонний фреш.
  • Половину цукру збийте з жовтками. Решту цукру збийте з білками до легких піків. Введіть білки до жовтково-картопляної суміші.
  • Вмішайте в масу борошно з крохмалем. Все ретельно перемішайте.
  • Покладіть масу на силіконовий килимок та поставте в духовку. Випікайте за температури 170° до готовності.
  • Бісквіт вийде липким та вологим. Остудіть його, щоб було зручно різати.

Можна сформувати невеличкі порції та приготувати білковий крем. Або заморозити бісквіт та використовувати для інших десертів.

Джерело
Новий канал
Теги
Картопля , Кулінарні рецепти , Рецепт
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