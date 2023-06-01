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Еда

Классическое светлое или медовое: как сварить вкусное пиво дома

1 июня 2023, 19:15
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Пиво
Источник: Unsplash

Отдых за кружечкой пива — всегда хорошая идея, особенно летом. На полках магазина можно увидеть множество вариантов этого старинного напитка: темное, светлое, нефильтрованное, пастеризованное, с различными фруктовыми сиропами и тому подобное.

Приготовить вкусное пиво можно и в домашних условиях. Как сварить вкусное пиво дома — читайте в нашем материале.

Рецепт классического светлого пива

Классическое пиво из хмеля и солода — отличный вариант для домашнего приготовления, ведь рецепт довольно простой и понятный.

Для приготовления 20 литров вам понадобится:

  • ячменный солод — 5 кг;
  • вода — 20 л;
  • пивные дрожжи — 50 г;
  • шишки хмеля — 5 стаканов;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 1 ст. л.

Как готовить

Сначала замочите солод и оставьте его на 10-12 ч. Затем настойку посыпьте солью и перелейте массу в большую кастрюлю. Кипятите солод с солью два часа.

Затем добавьте в кастрюлю хмель и продолжайте варить массу еще 20 мин.

После процесса варки вы получите пивное сусло. Его следует процедить и охладить до комнатной температуры. Далее всыпьте туда сахар и дрожжи. Благодаря им напиток станет алкоголем и будет иметь традиционный запах пива.

Эту смесь нужно вымешать и оставить настаиваться на 12-18 ч. Далее разлейте содержимое в бутылки и через сутки можно наслаждаться хмельным и вкусным напитком.

Пиво

Фото: Unsplash

Медовое пиво

Этот сорт пива покорит как мужское, так и женское сердце. Ведь напиток идеально сочетает приятную пивную горчинку и нежную медовую сладость.

Для приготовления вам понадобится:

  • чистая вода — 16 л;
  • жидкий мед — 2 л;
  • хмель — 20 г;
  • пивные дрожжи — 10 г.

Как варить пиво:

  1. Перелейте в кастрюлю половину воды и вскипятите жидкость.
  2. В бурлящий кипяток влейте мед и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
  3. Медовый раствор нужно варить около часа.
  4. Теперь долейте в кастрюлю еще литр воды, добавьте хмель и тщательно перемешайте будущее пиво.
  5. Варите массу еще 60 мин. Обратите внимание, в первые пол часа пену снимать не нужно, а потом уже можно.
  6. Когда пиво сварится, охладите его до комнатной температуры и перелейте в емкость для брожения.
  7. Добавьте пивные дрожжи и тщательно перемешайте.
  8. Оставьте пиво в темном прохладном месте где-нибудь на 10 дней.
  9. Через 10 дней разлейте напиток по бутылкам и оставьте в темноте и холоде еще на 20-30 дней.

Через месяц вы сможете насладиться вкусным домашним медовым пивом.

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