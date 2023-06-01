Отдых за кружечкой пива — всегда хорошая идея, особенно летом. На полках магазина можно увидеть множество вариантов этого старинного напитка: темное, светлое, нефильтрованное, пастеризованное, с различными фруктовыми сиропами и тому подобное.

Приготовить вкусное пиво можно и в домашних условиях. Как сварить вкусное пиво дома — читайте в нашем материале.

Рецепт классического светлого пива

Классическое пиво из хмеля и солода — отличный вариант для домашнего приготовления, ведь рецепт довольно простой и понятный.

Для приготовления 20 литров вам понадобится:

ячменный солод — 5 кг;

вода — 20 л;

пивные дрожжи — 50 г;

шишки хмеля — 5 стаканов;

сахар — 150 г;

соль — 1 ст. л.

Как готовить

Сначала замочите солод и оставьте его на 10-12 ч. Затем настойку посыпьте солью и перелейте массу в большую кастрюлю. Кипятите солод с солью два часа.

Затем добавьте в кастрюлю хмель и продолжайте варить массу еще 20 мин.

После процесса варки вы получите пивное сусло. Его следует процедить и охладить до комнатной температуры. Далее всыпьте туда сахар и дрожжи. Благодаря им напиток станет алкоголем и будет иметь традиционный запах пива.

Эту смесь нужно вымешать и оставить настаиваться на 12-18 ч. Далее разлейте содержимое в бутылки и через сутки можно наслаждаться хмельным и вкусным напитком.

Медовое пиво

Этот сорт пива покорит как мужское, так и женское сердце. Ведь напиток идеально сочетает приятную пивную горчинку и нежную медовую сладость.

Для приготовления вам понадобится:

чистая вода — 16 л;

жидкий мед — 2 л;

хмель — 20 г;

пивные дрожжи — 10 г.

Как варить пиво:

Перелейте в кастрюлю половину воды и вскипятите жидкость. В бурлящий кипяток влейте мед и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Медовый раствор нужно варить около часа. Теперь долейте в кастрюлю еще литр воды, добавьте хмель и тщательно перемешайте будущее пиво. Варите массу еще 60 мин. Обратите внимание, в первые пол часа пену снимать не нужно, а потом уже можно. Когда пиво сварится, охладите его до комнатной температуры и перелейте в емкость для брожения. Добавьте пивные дрожжи и тщательно перемешайте. Оставьте пиво в темном прохладном месте где-нибудь на 10 дней. Через 10 дней разлейте напиток по бутылкам и оставьте в темноте и холоде еще на 20-30 дней.

Через месяц вы сможете насладиться вкусным домашним медовым пивом.