Отдых за кружечкой пива — всегда хорошая идея, особенно летом. На полках магазина можно увидеть множество вариантов этого старинного напитка: темное, светлое, нефильтрованное, пастеризованное, с различными фруктовыми сиропами и тому подобное.
Приготовить вкусное пиво можно и в домашних условиях. Как сварить вкусное пиво дома — читайте в нашем материале.
Рецепт классического светлого пива
Классическое пиво из хмеля и солода — отличный вариант для домашнего приготовления, ведь рецепт довольно простой и понятный.
Для приготовления 20 литров вам понадобится:
- ячменный солод — 5 кг;
- вода — 20 л;
- пивные дрожжи — 50 г;
- шишки хмеля — 5 стаканов;
- сахар — 150 г;
- соль — 1 ст. л.
Как готовить
Сначала замочите солод и оставьте его на 10-12 ч. Затем настойку посыпьте солью и перелейте массу в большую кастрюлю. Кипятите солод с солью два часа.
Затем добавьте в кастрюлю хмель и продолжайте варить массу еще 20 мин.
После процесса варки вы получите пивное сусло. Его следует процедить и охладить до комнатной температуры. Далее всыпьте туда сахар и дрожжи. Благодаря им напиток станет алкоголем и будет иметь традиционный запах пива.
Эту смесь нужно вымешать и оставить настаиваться на 12-18 ч. Далее разлейте содержимое в бутылки и через сутки можно наслаждаться хмельным и вкусным напитком.
Медовое пиво
Этот сорт пива покорит как мужское, так и женское сердце. Ведь напиток идеально сочетает приятную пивную горчинку и нежную медовую сладость.
Для приготовления вам понадобится:
- чистая вода — 16 л;
- жидкий мед — 2 л;
- хмель — 20 г;
- пивные дрожжи — 10 г.
Как варить пиво:
- Перелейте в кастрюлю половину воды и вскипятите жидкость.
- В бурлящий кипяток влейте мед и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
- Медовый раствор нужно варить около часа.
- Теперь долейте в кастрюлю еще литр воды, добавьте хмель и тщательно перемешайте будущее пиво.
- Варите массу еще 60 мин. Обратите внимание, в первые пол часа пену снимать не нужно, а потом уже можно.
- Когда пиво сварится, охладите его до комнатной температуры и перелейте в емкость для брожения.
- Добавьте пивные дрожжи и тщательно перемешайте.
- Оставьте пиво в темном прохладном месте где-нибудь на 10 дней.
- Через 10 дней разлейте напиток по бутылкам и оставьте в темноте и холоде еще на 20-30 дней.
Через месяц вы сможете насладиться вкусным домашним медовым пивом.