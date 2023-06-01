Відпочинок за кухликом пива – завжди хороша ідея, особливо влітку. На полицях магазину можна побачити безліч варіантів цього старовинного напою: темне, світле, нефільтроване, пастеризоване, з різними фруктовими сиропами тощо.

Приготувати смачне пиво можна і в домашніх умовах. Як зварити смачне пиво вдома – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт класичного світлого пива

Класичне пиво з хмелю та солоду – відмінний варіант для домашнього приготування, адже рецепт доволі простий та зрозумілий.

Для приготування 20 літрів вам знадобиться:

ячмінний солод – 5 кг;

вода – 20 л;

пивні дріжджі – 50 г;

шишки хмелю – 5 склянок;

цукор – 150 г;

сіль – 1 ст. л.

Як готувати

Спершу замочіть солод та залиште його на 10-12 год. Потім настоянку посипте сіллю та перелийте масу у велику каструлю. Кип’ятіть солод з сіллю дві години.

Потім додайте в каструлю хміль та продовжуйте варити масу ще 20 хв.

Після процесу варіння ви отримаєте пивне сусло. Його слід процідити та охолодити до кімнатної температури. Далі всипте туди цукор та дріжджі. Завдяки їм напій стане алкоголем та матиме традиційний запах пива.

Цю суміш потрібно вимішати та залишити настоюватись на 12–18 год. Далі розлийте вміст у пляшки та через добу можна насолоджуватися хмільним та смачним напоєм.

Медове пиво

Цей сорт пива підкорить як чоловіче, так і жіноче серце. Адже напій ідеально поєднує приємну пивну гірчинку та ніжну медову солодкість.

Для приготування вам знадобиться:

чиста вода – 16 л;

рідкий мед – 2 л;

хміль – 20 г;

пивні дріжджі – 10 г.

Як варити пиво:

Перелийте у каструлю половину води та закип’ятіть рідину. У бурливий окріп влийте мед та ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Медовий розчин потрібно варити близько години. Тепер долийте в каструлю ще літр води, додайте хміль та ретельно перемішайте майбутнє пиво. Варіть масу ще 60 хв. Зверніть увагу, в перші пів години піну знімати не потрібно, а потім вже можна. Коли пиво звариться, охолодіть його до кімнатної температури та перелийте у місткість для бродіння. Додайте пивні дріжджі та ретельно перемішайте. Залиште пиво у темному, прохолодному приміщенні десь на 10 днів. Через 10 днів розлийте напій по пляшках та залиште в темряві та холоді ще на 20–30 днів.

Через місяць ви зможете насолодитись смачним домашнім медовим пивом.