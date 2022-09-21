Цветную капусту считают очень полезным овощем. Благодаря противовоспалительным свойствам она нейтрализует воспалительные процессы кишечника, регулирует выработку инсулина, борется с ожирением.

Кроме того, овощ может применяться для профилактики диабета и язвенного колита. Если вы не любите цветную капусту, вы просто неправильно ее готовили.

Как приготовить цветную капусту на сковородке — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Рецепт цветной капусты на сковородке

Ингредиенты:

кочан цветной капусты;

яйцо — 2 шт;

мука — 200 г;

масло — для жарки;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Помойте и нарежьте цветную капусту на соцветия. Параллельно поставьте воду на огонь. Порезанную капусту бросьте в воду, посолите и кипятите 5-10 мин. С помощью дуршлага слейте воду и оставьте капусту — она должна остыть. В отдельной миске взбейте и посолите яйца. Теплую капусту засыпьте мукой и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду и добавьте масла. Теперь каждый кусочек капусты опускайте в яйцо и кладите на сковородку. Жарьте с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Цветная капуста получается хрустящая и одновременно мягкая. Приятного аппетита!