Цветную капусту считают очень полезным овощем. Благодаря противовоспалительным свойствам она нейтрализует воспалительные процессы кишечника, регулирует выработку инсулина, борется с ожирением.
Кроме того, овощ может применяться для профилактики диабета и язвенного колита. Если вы не любите цветную капусту, вы просто неправильно ее готовили.
Как приготовить цветную капусту на сковородке — смотрите далее в материале Фактов ICTV.
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Рецепт цветной капусты на сковородке
Ингредиенты:
- кочан цветной капусты;
- яйцо — 2 шт;
- мука — 200 г;
- масло — для жарки;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Помойте и нарежьте цветную капусту на соцветия.
- Параллельно поставьте воду на огонь.
- Порезанную капусту бросьте в воду, посолите и кипятите 5-10 мин.
- С помощью дуршлага слейте воду и оставьте капусту — она должна остыть.
- В отдельной миске взбейте и посолите яйца.
- Теплую капусту засыпьте мукой и тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду и добавьте масла.
- Теперь каждый кусочек капусты опускайте в яйцо и кладите на сковородку.
- Жарьте с каждой стороны до образования золотистой корочки.
Цветная капуста получается хрустящая и одновременно мягкая. Приятного аппетита!
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