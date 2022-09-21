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Полезно и вкусно: как приготовить цветную капусту на сковородке

21 сентября 2022, 10:38
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Полезно и вкусно: как приготовить цветную капусту на сковородке
Источник: Depositphotos

Цветную капусту считают очень полезным овощем. Благодаря противовоспалительным свойствам она нейтрализует воспалительные процессы кишечника, регулирует выработку инсулина, борется с ожирением.

Кроме того, овощ может применяться для профилактики диабета и язвенного колита. Если вы не любите цветную капусту, вы просто неправильно ее готовили.

Как приготовить цветную капусту на сковородке — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

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Рецепт цветной капусты на сковородке

Ингредиенты:

  • кочан цветной капусты;
  • яйцо — 2 шт;
  • мука — 200 г;
  • масло — для жарки;
  • специи — по вкусу.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. Помойте и нарежьте цветную капусту на соцветия.
  2. Параллельно поставьте воду на огонь.
  3. Порезанную капусту бросьте в воду, посолите и кипятите 5-10 мин.
  4. С помощью дуршлага слейте воду и оставьте капусту — она должна остыть.
  5. В отдельной миске взбейте и посолите яйца.
  6. Теплую капусту засыпьте мукой и тщательно перемешайте.
  7. Разогрейте сковороду и добавьте масла.
  8. Теперь каждый кусочек капусты опускайте в яйцо и кладите на сковородку.
  9. Жарьте с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Цветная капуста получается хрустящая и одновременно мягкая. Приятного аппетита!

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Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Овочі Рецепт
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