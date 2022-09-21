Цвітну капусту вважають дуже корисним овочем. Завдяки протизапальним властивостям вона нейтралізує запальні процеси кишечника, регулює вироблення інсуліну, бореться з ожирінням.

Крім того, овоч може застосовуватися для профілактики діабету і виразкового коліту. Якщо ви не любите цвітну капусту, ви просто неправильно її готували.

Як приготувати цвітну капусту на сковорідці – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт цвітної капусти на сковорідці

Інгредієнти:

качан цвітної капусти;

яйце – 2 шт;

борошно – 200 г;

олія – для смаження;

спеції – за смаком.

Приготування:

Помийте та наріжте цвітну капусту на суцвіття. Паралельно поставте воду на вогонь. Порізану капусту киньте у воду, посоліть та кип’ятіть 5-10 хв. За допомогою друшляка злийте воду та залиште капусту – вона має охолонути. В окремій мисці збийте та посоліть яйця. Теплу капусту засипте борошном та ретельно перемішайте. Розігрійте сковороду та додайте олії. Тепер кожен шматочок капусти опускайте в яйце та кладіть на сковорідку. Змажте з кожного боку до утворення золотистої скоринки.

Цвітна капуста виходить хрустка та водночас м’яка. Смачного!