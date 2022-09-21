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Корисно та смачно: як приготувати цвітну капусту на сковорідці

21 Вересня 2022, 10:38
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Корисно та смачно: як приготувати цвітну капусту на сковорідці
Джерело: Depositphotos

Цвітну капусту вважають дуже корисним овочем. Завдяки протизапальним властивостям вона нейтралізує запальні процеси кишечника, регулює вироблення інсуліну, бореться з ожирінням.

Крім того, овоч може застосовуватися для профілактики діабету і виразкового коліту. Якщо ви не любите цвітну капусту, ви просто неправильно її готували.

Як приготувати цвітну капусту на сковорідці – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт цвітної капусти на сковорідці

Інгредієнти:

  • качан цвітної капусти;
  • яйце – 2 шт;
  • борошно – 200 г;
  • олія – для смаження;
  • спеції – за смаком.

Фото: Depositphotos

Приготування:

  1. Помийте та наріжте цвітну капусту на суцвіття.
  2. Паралельно поставте воду на вогонь.
  3. Порізану капусту киньте у воду, посоліть та кип’ятіть 5-10 хв.
  4. За допомогою друшляка злийте воду та залиште капусту – вона має охолонути.
  5. В окремій мисці збийте та посоліть яйця.
  6. Теплу капусту засипте борошном та ретельно перемішайте.
  7. Розігрійте сковороду та додайте олії.
  8. Тепер кожен шматочок капусти опускайте в яйце та кладіть на сковорідку.
  9. Змажте з кожного боку до утворення золотистої скоринки.

Цвітна капуста виходить хрустка та водночас м’яка. Смачного!

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