Цвітну капусту вважають дуже корисним овочем. Завдяки протизапальним властивостям вона нейтралізує запальні процеси кишечника, регулює вироблення інсуліну, бореться з ожирінням.
Крім того, овоч може застосовуватися для профілактики діабету і виразкового коліту. Якщо ви не любите цвітну капусту, ви просто неправильно її готували.
Як приготувати цвітну капусту на сковорідці – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.
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Рецепт цвітної капусти на сковорідці
Інгредієнти:
- качан цвітної капусти;
- яйце – 2 шт;
- борошно – 200 г;
- олія – для смаження;
- спеції – за смаком.
Приготування:
- Помийте та наріжте цвітну капусту на суцвіття.
- Паралельно поставте воду на вогонь.
- Порізану капусту киньте у воду, посоліть та кип’ятіть 5-10 хв.
- За допомогою друшляка злийте воду та залиште капусту – вона має охолонути.
- В окремій мисці збийте та посоліть яйця.
- Теплу капусту засипте борошном та ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду та додайте олії.
- Тепер кожен шматочок капусти опускайте в яйце та кладіть на сковорідку.
- Змажте з кожного боку до утворення золотистої скоринки.
Цвітна капуста виходить хрустка та водночас м’яка. Смачного!
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