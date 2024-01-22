Вінегрет: класичний рецепт приготування покроково

Вінегрет – салат, який люблять у кожній родині. Готується він із варених овочів та заправляється сумішшю оцту і рослинної олії.

Є безліч варіацій цього салату, але найсмачнішим залишається класичний рецепт. Як приготувати класичний вінегрет – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Класичний рецепт вінегрету

На шість порцій салату вам знадобиться:

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буряк – 2-3 шт.;

морква – 1 шт.;

картопля – 2 шт.;

солоні огірки – 1 шт.;

горошок консервований – 100 г;

цибулина – 1 шт.;

сіль – до смаку

олія соняшникова – 3 ст. л.;

оцет – 1 ст. л.

Приготування:

Картоплю, моркву та буряк ретельно помийте, перекиньте в каструлю та варіть до готовності. Коли овочі зваряться, їх потрібно залити холодною водою – так вони швидше охолонуть та будуть краще чиститись. Тепер наріжте зварені, охолоджені та очищені овочі на однакові за розміром кубики. Очистьте та наріжте цибулю. Солоні огірки теж наріжте кубиками та додайте до інших інгредієнтів. З’єднайте усі порізані овочі в одній мисці та додайте горошок. Ретельно перемішайте салат. Загалом ви можете посолити вінегрет та їсти без олійно-оцтової заправки. Якщо ж хочете з заправкою – в окремій посудині з’єднайте олію з оцтом та ретельно перемішайте. Залийте готовою заправкою вінегрет. Можете додати ще солі.

У вінегрет підійде як запашна не рафінована соняшникова олія, так і рафінована.

Класичний вінегрет готовий! Його можна їсти як окрему страву або приготувати ще гарнір.