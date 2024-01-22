Вінегрет: класичний рецепт приготування покроково

Вінегрет – салат, який люблять у кожній родині. Готується він із варених овочів та заправляється сумішшю оцту і рослинної олії.
Є безліч варіацій цього салату, але найсмачнішим залишається класичний рецепт. Як приготувати класичний вінегрет – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Класичний рецепт вінегрету
На шість порцій салату вам знадобиться:
Зараз дивляться
- буряк – 2-3 шт.;
- морква – 1 шт.;
- картопля – 2 шт.;
- солоні огірки – 1 шт.;
- горошок консервований – 100 г;
- цибулина – 1 шт.;
- сіль – до смаку
- олія соняшникова – 3 ст. л.;
- оцет – 1 ст. л.
Приготування:
- Картоплю, моркву та буряк ретельно помийте, перекиньте в каструлю та варіть до готовності.
- Коли овочі зваряться, їх потрібно залити холодною водою – так вони швидше охолонуть та будуть краще чиститись.
- Тепер наріжте зварені, охолоджені та очищені овочі на однакові за розміром кубики.
- Очистьте та наріжте цибулю.
- Солоні огірки теж наріжте кубиками та додайте до інших інгредієнтів.
- З’єднайте усі порізані овочі в одній мисці та додайте горошок.
- Ретельно перемішайте салат.
- Загалом ви можете посолити вінегрет та їсти без олійно-оцтової заправки. Якщо ж хочете з заправкою – в окремій посудині з’єднайте олію з оцтом та ретельно перемішайте.
- Залийте готовою заправкою вінегрет. Можете додати ще солі.
У вінегрет підійде як запашна не рафінована соняшникова олія, так і рафінована.
Класичний вінегрет готовий! Його можна їсти як окрему страву або приготувати ще гарнір.