Винегрет: классический рецепт приготовления пошагово

Винегрет – салат, который любят в каждой семье. Готовится он из вареных овощей и заправляется смесью уксуса и растительного масла.
Есть множество вариаций этого салата, но самым вкусным остается классический рецепт. Как приготовить классический винегрет – смотрите в материале Фактов ICTV.
Классический рецепт винегрета
На шесть порций салата вам понадобится:
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- свекла – 2-3 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- соленые огурцы – 1 шт.;
- горошек консервированный – 100 г;
- луковица – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- подсолнечное растительное масло – 3 ст. л.;
- уксус – 1 ст. л.
Приготовление:
- Картофель, морковь и свеклу тщательно помойте, закиньте в кастрюлю и варите до готовности.
- Когда овощи сварятся, их нужно залить холодной водой – так они быстрее остынут и будут лучше чиститься.
- Теперь нарежьте сваренные, охлажденные и очищенные овощи на одинаковые по размеру кубики.
- Очистите и нарежьте лук.
- Соленые огурцы тоже нарезайте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
- Соедините все порезанные овощи в одной миске и добавьте горошек.
- Тщательно перемешайте салат.
- В общем, вы можете посолить винегрет и есть без масляно-уксусной заправки. Если же хотите с заправкой – в отдельной посудине соедините масло с уксусом и тщательно перемешайте.
- Залейте готовой заправкой винегрет. Можете добавить еще соли.
В винегрет подойдет как душистое нерафинированное подсолнечное масло, так и рафинированное.
Классический винегрет готов! Его можно есть как отдельное блюдо или приготовить еще гарнир.