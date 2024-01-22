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Винегрет: классический рецепт приготовления пошагово

22 января 2024, 12:45
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Салат Вінегрет
Источник: Depositphotos

Винегрет – салат, который любят в каждой семье. Готовится он из вареных овощей и заправляется смесью уксуса и растительного масла.

Есть множество вариаций этого салата, но самым вкусным остается классический рецепт. Как приготовить классический винегрет – смотрите в материале Фактов ICTV.

Классический рецепт винегрета

На шесть порций салата вам понадобится:

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  • свекла – 2-3 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • картофель – 2 шт.;
  • соленые огурцы – 1 шт.;
  • горошек консервированный – 100 г;
  • луковица – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • подсолнечное растительное масло – 3 ст. л.;
  • уксус – 1 ст. л.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. Картофель, морковь и свеклу тщательно помойте, закиньте в кастрюлю и варите до готовности.
  2. Когда овощи сварятся, их нужно залить холодной водой – так они быстрее остынут и будут лучше чиститься.
  3. Теперь нарежьте сваренные, охлажденные и очищенные овощи на одинаковые по размеру кубики.
  4. Очистите и нарежьте лук.
  5. Соленые огурцы тоже нарезайте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
  6. Соедините все порезанные овощи в одной миске и добавьте горошек.
  7. Тщательно перемешайте салат.
  8. В общем, вы можете посолить винегрет и есть без масляно-уксусной заправки. Если же хотите с заправкой – в отдельной посудине соедините масло с уксусом и тщательно перемешайте.
  9. Залейте готовой заправкой винегрет. Можете добавить еще соли.

В винегрет подойдет как душистое нерафинированное подсолнечное масло, так и рафинированное.

Классический винегрет готов! Его можно есть как отдельное блюдо или приготовить еще гарнир.

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Кулінарні рецепти Рецепт салат
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