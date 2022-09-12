Если хотите порадовали своих домашних вкусным блюдом, приготовьте им драники. Вариаций этого блюда огромное количество, их готовят из кабачков, с фаршем, сыром или грибами.

Но нет вкуснее классического рецепта драников. Как приготовить драники по классическому рецепту — далее в материале.

Рецепт драников

Ингредиенты:

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картофель — 1 кг;

лук – 2-3 шт;

яйцо — 2 шт;

чеснок – 2-4 зубчика;

мука (можно заменить крахмалом) – 2 ст. л;

сметана — 1 ст. л;

соль, черный перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Приготовление:

Очистите картофель и натрите на мелкой терке. Сок, который пустила картошка, отожмите и слейте. Также натрите очищенный лук и добавьте к картофелю. В отдельной посудине взбейте яйца, добавьте соль, перец, измельченный частик и другие специи на ваш вкус. Все соедините и тщательно перемешайте. Интересный момент, если тесто драников получилось довольно густым и не будет расплываться во время жарки, муку можете не добавлять. Если смесь недостаточно густая, добавьте муку. Разогрейте сковородку и добавьте масла. Выложите драники на сковородку и обжарьте с двух сторон до образования румяной корочки. Сковородку не стоит закрывать крышкой.

Вот и все! Классические драники готовы! Кушать их стоит со сметаной или другим соусом на ваше усмотрение.