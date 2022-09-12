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Еда

Как приготовить драники — классический рецепт картофельных блинов

12 сентября 2022, 17:58
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить драники — классический рецепт картофельных блинов
Источник: Depositphotos

Если хотите порадовали своих домашних вкусным блюдом, приготовьте им драники. Вариаций этого блюда огромное количество, их готовят из кабачков, с фаршем, сыром или грибами.

Но нет вкуснее классического рецепта драников. Как приготовить драники по классическому рецепту — далее в материале.

Рецепт драников

Ингредиенты: 

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  • картофель — 1 кг;
  • лук – 2-3 шт;
  • яйцо — 2 шт;
  • чеснок – 2-4 зубчика;
  • мука (можно заменить крахмалом) – 2 ст. л;
  • сметана — 1 ст. л;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. Очистите картофель и натрите на мелкой терке.
  2. Сок, который пустила картошка, отожмите и слейте.
  3. Также натрите очищенный лук и добавьте к картофелю.
  4. В отдельной посудине взбейте яйца, добавьте соль, перец, измельченный частик и другие специи на ваш вкус.
  5. Все соедините и тщательно перемешайте.
  6. Интересный момент, если тесто драников получилось довольно густым и не будет расплываться во время жарки, муку можете не добавлять.
  7. Если смесь недостаточно густая, добавьте муку.
  8. Разогрейте сковородку и добавьте масла.
  9. Выложите драники на сковородку и обжарьте с двух сторон до образования румяной корочки. Сковородку не стоит закрывать крышкой.

Вот и все! Классические драники готовы! Кушать их стоит со сметаной или другим соусом на ваше усмотрение.

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Картопля Кулінарні рецепти Рецепт
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