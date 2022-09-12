Если хотите порадовали своих домашних вкусным блюдом, приготовьте им драники. Вариаций этого блюда огромное количество, их готовят из кабачков, с фаршем, сыром или грибами.
Но нет вкуснее классического рецепта драников. Как приготовить драники по классическому рецепту — далее в материале.
Рецепт драников
Ингредиенты:
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- картофель — 1 кг;
- лук – 2-3 шт;
- яйцо — 2 шт;
- чеснок – 2-4 зубчика;
- мука (можно заменить крахмалом) – 2 ст. л;
- сметана — 1 ст. л;
- соль, черный перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Приготовление:
- Очистите картофель и натрите на мелкой терке.
- Сок, который пустила картошка, отожмите и слейте.
- Также натрите очищенный лук и добавьте к картофелю.
- В отдельной посудине взбейте яйца, добавьте соль, перец, измельченный частик и другие специи на ваш вкус.
- Все соедините и тщательно перемешайте.
- Интересный момент, если тесто драников получилось довольно густым и не будет расплываться во время жарки, муку можете не добавлять.
- Если смесь недостаточно густая, добавьте муку.
- Разогрейте сковородку и добавьте масла.
- Выложите драники на сковородку и обжарьте с двух сторон до образования румяной корочки. Сковородку не стоит закрывать крышкой.
Вот и все! Классические драники готовы! Кушать их стоит со сметаной или другим соусом на ваше усмотрение.