Якщо хочете порадували своїх домашніх смачною стравою, приготуйте їм деруни. Варіацій цієї страви величезна кількість, їх готують з кабачків, з фаршом, сиром чи грибами.
Але немає смачнішого за класичний рецепт дерунів. Як приготувати деруни по класичному рецепту – далі в матеріалі.
Рецепт дерунів
Інгредієнти:
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- картопля – 1 кг;
- цибуля – 2-3 шт;
- яйце – 2 шт;
- часник – 2-4 зубчики;
- борошно (можна замінити крохмалем) – 2 ст. л;
- сметана – 1 ст. л;
- сіль, чорний перець – за смаком;
- олія – для смаження.
Приготування:
- Очистіть картоплю і натріть на дрібній тертці.
- Сік, який пустила картопля, відіжміть і злийте.
- Також натріть очищену цибулю та додайте до картоплі.
- В окремій посудині збийте яйця, додайте сіль, перець, подрібнений частик та інші спеції на ваш смак.
- Все з’єднайте і ретельно перемішайте.
- Цікавий момент, якщо тісто дерунів вийшло доволі густим та не буде розпливатися під час смаження, борошно можете не додавати.
- Якщо суміш не достатньо густа, додайте борошно.
- Розігрійте сковорідку та додайте олії.
- Викладіть деруни на сковорідку та обсмажте з двох боків до утворення рум’яної скоринки. Сковорідку не варто закривати кришкою.
От і все! Класичні деруни готові! Їсти їх варто зі сметаною чи іншим соусом на ваш розсуд.