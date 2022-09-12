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Їжа

Як приготувати деруни – класичний рецепт картопляних млинців

12 Вересня 2022, 17:58
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати деруни – класичний рецепт картопляних млинців
Джерело: Depositphotos

Якщо хочете порадували своїх домашніх смачною стравою, приготуйте їм деруни. Варіацій цієї страви величезна кількість, їх готують з кабачків, з фаршом, сиром чи грибами.

Але немає смачнішого за класичний рецепт дерунів. Як приготувати деруни по класичному рецепту – далі в матеріалі.

Рецепт дерунів

Інгредієнти: 

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  • картопля – 1 кг;
  • цибуля – 2-3 шт;
  • яйце – 2 шт;
  • часник – 2-4 зубчики;
  • борошно (можна замінити крохмалем) – 2 ст. л;
  • сметана – 1 ст. л;
  • сіль, чорний перець – за смаком;
  • олія – для смаження.

Фото: Depositphotos

Приготування:

  1. Очистіть картоплю і натріть на дрібній тертці.
  2. Сік, який пустила картопля, відіжміть і злийте.
  3. Також натріть очищену цибулю та додайте до картоплі.
  4. В окремій посудині збийте яйця, додайте сіль, перець, подрібнений частик та інші спеції на ваш смак.
  5. Все з’єднайте і ретельно перемішайте.
  6. Цікавий момент, якщо тісто дерунів вийшло доволі густим та не буде розпливатися під час смаження, борошно можете не додавати.
  7. Якщо суміш не достатньо густа, додайте борошно.
  8. Розігрійте сковорідку та додайте олії.
  9. Викладіть деруни на сковорідку та обсмажте з двох боків до утворення рум’яної скоринки. Сковорідку не варто закривати кришкою.

От і все! Класичні деруни готові! Їсти їх варто зі сметаною чи іншим соусом на ваш розсуд.

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Картопля Кулінарні рецепти Рецепт
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