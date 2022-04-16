Что можно сделать из зеленого горошка, кроме того, что добавить в салаты или суп? Изобретатель креативных рецептов шеф-повар Евгений Клопотенко предложил крутое блюдо, не уступающее хумусу.
— Две минуты времени, и вы получите крутую пасту вроде хумуса, — рассказал Евгений Клопотенко. — Вкусно, сытно, нормально сохраняется, никаких усилий не требует, продукты доступны. Консервированный горошек означает, что вас просто сварили горох и сохранили в банках, все.
Рецепт
Ингредиенты:
- зеленый горошек — банка
- чеснок — 2 зубчика
- 1 ст. ложка масла
- сок 1\4 лимона
- специи, что вам по вкусу.
- Слить жидкость из горошка банки.
- Горошек взбить блендером с растительным маслом и лимонным соком.
- Добавить раздавленный чеснок, специи. Еще раз сбить.
- Получившуюся пасту можно намазывать на гренки.
Можно приготовить также табуле – булгур с добавлением зелени или овощей. Его тоже можно заправить растительным маслом с лимонным соком.
Преимущество булгура в том, что он не разваривается, как рис или перловка.
Источник: Евгений Клопотенко