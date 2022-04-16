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Еда

Крутая намазка на гренки из зеленого горошка

16 апреля 2022, 19:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
зеленій горошек
Источник: Depositphotos

Что можно сделать из зеленого горошка, кроме того, что добавить в салаты или суп? Изобретатель креативных рецептов шеф-повар Евгений Клопотенко предложил крутое блюдо, не уступающее хумусу.

— Две минуты времени, и вы получите крутую пасту вроде хумуса, — рассказал Евгений Клопотенко. — Вкусно, сытно, нормально сохраняется, никаких усилий не требует, продукты доступны. Консервированный горошек означает, что вас просто сварили горох и сохранили в банках, все.

Рецепт

Ингредиенты:

  • зеленый горошек — банка
  • чеснок — 2 зубчика
  • 1 ст. ложка масла
  • сок 1\4 лимона
  • специи, что вам по вкусу.
  1. Слить жидкость из горошка банки.
  2. Горошек взбить блендером с растительным маслом и лимонным соком.
  3. Добавить раздавленный чеснок, специи. Еще раз сбить.
  4. Получившуюся пасту можно намазывать на гренки.

Можно приготовить также табуле – булгур с добавлением зелени или овощей. Его тоже можно заправить растительным маслом с лимонным соком.

Преимущество булгура в том, что он не разваривается, как рис или перловка.

Источник: Евгений Клопотенко

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Еда
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