Что можно сделать из зеленого горошка, кроме того, что добавить в салаты или суп? Изобретатель креативных рецептов шеф-повар Евгений Клопотенко предложил крутое блюдо, не уступающее хумусу.

— Две минуты времени, и вы получите крутую пасту вроде хумуса, — рассказал Евгений Клопотенко. — Вкусно, сытно, нормально сохраняется, никаких усилий не требует, продукты доступны. Консервированный горошек означает, что вас просто сварили горох и сохранили в банках, все.

Рецепт

Ингредиенты:

зеленый горошек — банка

чеснок — 2 зубчика

1 ст. ложка масла

сок 1\4 лимона

специи, что вам по вкусу.

Слить жидкость из горошка банки. Горошек взбить блендером с растительным маслом и лимонным соком. Добавить раздавленный чеснок, специи. Еще раз сбить. Получившуюся пасту можно намазывать на гренки.

Можно приготовить также табуле – булгур с добавлением зелени или овощей. Его тоже можно заправить растительным маслом с лимонным соком.

Преимущество булгура в том, что он не разваривается, как рис или перловка.

Источник: Евгений Клопотенко