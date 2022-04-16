Що можна зробити з зеленого горошку, окрім того, що додати до салатів або супу? Винахідник креативних рецептів шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував круту страву, що не поступається хумусу.

– Дві хвилини часу, і ви отримаєте круту пасту на кшталт хумусу, – розповів Євген Клопотенко. – Смачно, ситно, нормально зберігається, ніяких зусиль не вимагає, продукти доступні. Консервований горошок означає, що за вас просто зварили горох та зберегли у банках, все.

Рецепт

Інгредієнти: