Що можна зробити з зеленого горошку, окрім того, що додати до салатів або супу? Винахідник креативних рецептів шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував круту страву, що не поступається хумусу.
– Дві хвилини часу, і ви отримаєте круту пасту на кшталт хумусу, – розповів Євген Клопотенко. – Смачно, ситно, нормально зберігається, ніяких зусиль не вимагає, продукти доступні. Консервований горошок означає, що за вас просто зварили горох та зберегли у банках, все.
Рецепт
Інгредієнти:
- зелений горошок – банка
- часник – 2 зубчики
- 1 ст. ложка олії
- сік 1\4 лимона
- спеції, що вам до смаку.
- Злити рідину з банки горошку.
- Горошок збити блендером з олією та лимонним соком.
- Додати розчавлений часник, спеції. Іще раз збити.
Отриману пасту можна намазувати на грінки.
Можна приготувати також табуле – булгур з додаванням зелені або овочів. Його теж можна заправити олією з лимонним соком.
Перевага булгура в тому, що він не розварюється, як риса або перловка.
Джерело: Євген Клопотенко