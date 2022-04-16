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Їжа

Крута намазка на грінки з зеленого горошку

16 Квітня 2022, 19:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
зеленій горошек
Джерело: Depositphotos
Що можна зробити з зеленого горошку, окрім того, що додати до салатів або супу? Винахідник креативних рецептів шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував круту страву, що не поступається хумусу.
 –  Дві  хвилини часу, і ви отримаєте круту пасту на кшталт хумусу, – розповів Євген Клопотенко. –  Смачно, ситно, нормально зберігається, ніяких зусиль не вимагає, продукти доступні. Консервований горошок означає, що за вас просто зварили горох та зберегли у банках, все.
Рецепт
Інгредієнти:
  • зелений горошок – банка
  • часник – 2 зубчики
  • 1 ст. ложка олії
  • сік 1\4 лимона
  • спеції, що вам до смаку.
  1. Злити рідину з банки горошку.
  2. Горошок збити блендером з олією та лимонним соком.
  3. Додати розчавлений часник, спеції. Іще раз збити.
Отриману пасту можна намазувати на грінки.
Можна приготувати також табуле – булгур з додаванням зелені або овочів. Його теж можна заправити олією з лимонним соком.

Перевага булгура в тому, що він не розварюється, як риса або перловка.

Джерело: Євген Клопотенко

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