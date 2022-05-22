Ничего проще, чем куриные крылышки на гриле нет. Да и по вкусу они очень хорошие. Особенно если применить апельсиново-горчичный маринад.
Ингредиенты
- 800 г куриных крылышек
- 1 ст. л. горчицы (в зернах)
- 1 ст. л. меда
- 1 шт. апельсин
- по вкусу соль, перец
Возьмите куриные крылышки, положите в миску и добавьте мед, горчицу, соль и сок одного апельсина. Предварительно снимите с половины апельсина цедру.
Сейчас смотрят
Готовьте крылышки на открытом гриле, а если вы готовите в домашних условиях, запеките в духовке на режиме гриля.
Готовьте крылышки в течение 20-25 минут, переворачивая их с одной стороны на другую каждые три минуты.
Источник: Евгений Клопотенко