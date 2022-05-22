Ничего проще, чем куриные крылышки на гриле нет. Да и по вкусу они очень хорошие. Особенно если применить апельсиново-горчичный маринад.

Ингредиенты

800 г куриных крылышек

1 ст. л. горчицы (в зернах)

1 ст. л. меда

1 шт. апельсин

по вкусу соль, перец

Возьмите куриные крылышки, положите в миску и добавьте мед, горчицу, соль и сок одного апельсина. Предварительно снимите с половины апельсина цедру.

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Готовьте крылышки на открытом гриле, а если вы готовите в домашних условиях, запеките в духовке на режиме гриля.

Готовьте крылышки в течение 20-25 минут, переворачивая их с одной стороны на другую каждые три минуты.

Источник: Евгений Клопотенко