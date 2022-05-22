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Їжа

Курячі крильця з присмаком апельсина

22 Травня 2022, 17:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
курячі крильця
Джерело: Depositphotos

Нічого простішого, ніж курячі крильця на грилі немає. Та й на смак вони дуже добрі. Особливо, якщо застосувати апельсиново-гірчичний маринад.

Інгредієнти

  • 800 г курячих крилець
  • 1 ст. л. гірчиці (в зернах)
  • 1 ст. л. меду
  • 1 шт. апельсин
  • за смаком сіль, перець

Візьміть курячі крильця, покладіть у миску і додайте мед, гірчицю, сіль і сік одного апельсина. Попередньо зніміть з половини апельсина цедру.

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Готуйте крильця на відкритому грилі, а якщо ви готуєте в домашніх умовах, тоді запечіть у духовці на режимі гриля.

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Готуйте крильця протягом 20-25 хвилин, перевертаючи їх з одного боку на інший кожні три хвилини.

Джерело: Євген Клопотенко

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