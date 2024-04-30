Нежный кисель занимает свое место в нашем кулинарном наследии, но почему он так редко появляется на наших столах в повседневной жизни? Возможно, причин для этого множество, но пора исправить этот недостаток!
Между повседневностью и быстрым темпом жизни, мы часто забываем о тех простых радостях, которые может подарить нам вкусное блюдо.
Ягодный кисель – именно тот случай, когда простота превращается в изящество. Его нежный вкус и сладкий аромат дарят ощущение уюта.
Кисель – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое придаст колорит любому обеду или ужину.
Рецепт ягодного киселя – быстрый и простой, да и приготовить его можно из любых свежих или замороженных ягод.
Попробуйте ягодный кисель и убедитесь, как он легко может стать любимым десертом на вашем столе. Отдайте дань традициям и наслаждайтесь этим непревзойденным напитком!
Как приготовить кисель просто и легко
По желанию в кисель можно также добавить 1 ч. л. ванильного сахара и немного цедры лимона.
Ингредиенты:
- ягоды (черника, клубника, малина, смородина, вишня, ежевика, крыжовник и другие) – 500-600 г
- вода – 3 л
- сахар – 1 стакан
- крахмал – 4-5 ст. л.
Ягодный кисель: рецепт пошагово
- Если вы используете свежие ягоды, хорошо промойте их холодной водой и выложите на дуршлаг, чтобы вода стекла. Если используете замороженные ягоды, оставьте их немного разморозиться при комнатной температуре.
- В небольшой кастрюле смешайте ягоды с сахаром и влейте воду. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.
- В отдельном стакане разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды.
- Постепенно влейте разведенный крахмал в кипящую воду с ягодами и сахаром. Помешивайте непрерывно, чтобы избежать образования комочков.
- Продолжайте варить кисель в течение 2-3 минут или пока он не станет густым, время от времени помешивая, чтобы избежать пригорания.
- После приготовления, оставьте кисель, накрыв кастрюлю крышкой, на 5-10 минут. Затем черпаком разлейте его в чашки или стаканы.
Теперь вкусный ягодный кисель готов к подаче! Приятного аппетита!