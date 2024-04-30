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Кисель из ягод: точный рецепт и правильные пропорции

30 апреля 2024, 18:15
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Кисіль
Источник: Depositphotos

Нежный кисель занимает свое место в нашем кулинарном наследии, но почему он так редко появляется на наших столах в повседневной жизни? Возможно, причин для этого множество, но пора исправить этот недостаток!

Между повседневностью и быстрым темпом жизни, мы часто забываем о тех простых радостях, которые может подарить нам вкусное блюдо.

Ягодный кисель – именно тот случай, когда простота превращается в изящество. Его нежный вкус и сладкий аромат дарят ощущение уюта.

Кисель – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое придаст колорит любому обеду или ужину.

Рецепт ягодного киселя – быстрый и простой, да и приготовить его можно из любых свежих или замороженных ягод.

Попробуйте ягодный кисель и убедитесь, как он легко может стать любимым десертом на вашем столе. Отдайте дань традициям и наслаждайтесь этим непревзойденным напитком!

Как приготовить кисель просто и легко

По желанию в кисель можно также добавить 1 ч. л. ванильного сахара и немного цедры лимона.

Ингредиенты:

  • ягоды (черника, клубника, малина, смородина, вишня, ежевика, крыжовник и другие) – 500-600 г
  • вода – 3 л
  • сахар – 1 стакан
  • крахмал – 4-5 ст. л.

Ягодный кисель: рецепт пошагово

  1. Если вы используете свежие ягоды, хорошо промойте их холодной водой и выложите на дуршлаг, чтобы вода стекла. Если используете замороженные ягоды, оставьте их немного разморозиться при комнатной температуре.
  2. В небольшой кастрюле смешайте ягоды с сахаром и влейте воду. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.
  3. В отдельном стакане разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды.
  4. Постепенно влейте разведенный крахмал в кипящую воду с ягодами и сахаром. Помешивайте непрерывно, чтобы избежать образования комочков.
  5. Продолжайте варить кисель в течение 2-3 минут или пока он не станет густым, время от времени помешивая, чтобы избежать пригорания.
  6. После приготовления, оставьте кисель, накрыв кастрюлю крышкой, на 5-10 минут. Затем черпаком разлейте его в чашки или стаканы.

Теперь вкусный ягодный кисель готов к подаче! Приятного аппетита!

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