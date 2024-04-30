Нежный кисель занимает свое место в нашем кулинарном наследии, но почему он так редко появляется на наших столах в повседневной жизни? Возможно, причин для этого множество, но пора исправить этот недостаток!

Между повседневностью и быстрым темпом жизни, мы часто забываем о тех простых радостях, которые может подарить нам вкусное блюдо.

Ягодный кисель – именно тот случай, когда простота превращается в изящество. Его нежный вкус и сладкий аромат дарят ощущение уюта.

Кисель – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое придаст колорит любому обеду или ужину.

Рецепт ягодного киселя – быстрый и простой, да и приготовить его можно из любых свежих или замороженных ягод.

Попробуйте ягодный кисель и убедитесь, как он легко может стать любимым десертом на вашем столе. Отдайте дань традициям и наслаждайтесь этим непревзойденным напитком!

Как приготовить кисель просто и легко

По желанию в кисель можно также добавить 1 ч. л. ванильного сахара и немного цедры лимона.

Ингредиенты:

ягоды (черника, клубника, малина, смородина, вишня, ежевика, крыжовник и другие) – 500-600 г

вода – 3 л

сахар – 1 стакан

крахмал – 4-5 ст. л.

Ягодный кисель: рецепт пошагово

Если вы используете свежие ягоды, хорошо промойте их холодной водой и выложите на дуршлаг, чтобы вода стекла. Если используете замороженные ягоды, оставьте их немного разморозиться при комнатной температуре. В небольшой кастрюле смешайте ягоды с сахаром и влейте воду. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. В отдельном стакане разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды. Постепенно влейте разведенный крахмал в кипящую воду с ягодами и сахаром. Помешивайте непрерывно, чтобы избежать образования комочков. Продолжайте варить кисель в течение 2-3 минут или пока он не станет густым, время от времени помешивая, чтобы избежать пригорания. После приготовления, оставьте кисель, накрыв кастрюлю крышкой, на 5-10 минут. Затем черпаком разлейте его в чашки или стаканы.

Теперь вкусный ягодный кисель готов к подаче! Приятного аппетита!