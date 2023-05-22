Лавровый лист — одна из самых популярных пряностей в мире. Листья лавра часто добавляют во время приготовления различной пищи, ведь они придают блюду яркий насыщенный аромат и приятный вкус.

О полезных свойствах специи известно всем, однако листья могут не только положительно сказаться на здоровье, но и быть опасными.

Чем опасен лавровый лист, узнавали Факты ICTV.

Лавровый лист: польза и вред

Лавровый лист обладает множеством полезных свойств. По словам диетолога Светланы Беспалой, лавровый лист:

обладает мочегонным, антибактериальным и иммуностимулирующим действием;

положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы;

повышает аппетит;

улучшает работу желудочно-кишечного тракта;

оздоравливает кожу;

выводит токсичные вещества;

избавляет от бессонницы, улучшает состояние десен и ротовой полости при воспалении (если использовать отвар из лавровых листьев).

— Лавровый лист — уникальный по своему составу. Растение содержит эфирные масла и жирные кислоты, калорийность лавра — 313 кал на 100 граммов. В таких количествах его, конечно, никто не ест, поэтому все жиры в лавре – лишь на пользу, — говорит диетолог.

Также в лавровых листьях содержатся витамины А, группы B и РР и микроэлементы — калий, кальций, марганец, железо. А смолы и фитонциды в составе обладают антисептическими свойствами.

Именно благодаря антисептическим свойствам лавровый лист широко используют в маринадах, закрутках и кулинарии. Он улучшает вкус жареного мяса, отварной рыбы, супов и других блюд.

— Важно помнить о главном правиле лаврового листа: в супы его кладите за 4-5 мин до конца приготовления, а затем вынимают. В другие блюда листочки можно положить сразу, однако если еда готовится долго – за 10-15 мин до конца. Но опять же — вынимаем после приготовления, чтобы избежать горечи, — добавляет диетолог.

Также лавровый лист имеет ряд противопоказаний:

лавровый лист — мощный аллерген, поэтому его с осторожностью нужно употреблять людям с повышенной чувствительностью;

пряность может быть ядовитой для беременных. Также стоит ограничить употребление кормящим мамам. Например, у мамы или малыша лавровый лист может вызвать аллергию и расстройство пищеварения;

также лавровые листья считаются настоящим ядом для домашних животных;

передозировка лавровым листом может спровоцировать расстройства пищеварения и аллергическую реакцию;

запрещено употреблять при воспалении почек.

— Высокое содержание дубильных веществ в растении может привести к ухудшению самочувствия при болезнях печени и сердечно-сосудистой системы. Также настой из лавра не рекомендован при запорах, — говорит Беспала.

Диетолог советует добавлять в блюдо не более 1-3 листочков. В таких количествах лавровый лист вполне безопасен. Но если использовать больше, это может привести к обострениям некоторых заболеваний: гастрита, язвы, болезней печени и почек.