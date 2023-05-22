Лавровий лист – одна з найпопулярніших пряностей у світі. Листя лавра часто додають під час приготування різної їжі, адже вони надають страві яскравий насичений аромат та приємний смак.

Про корисні властивості спеції відомо усім, проте листя може не лише позитивно позначитись на здоровʼї, а й бути небезпечним.

Чим небезпечний лавровий лист, дізнавалися Факти ICTV.

Лавровий лист: користь та небезпека

Лавровий лист має безліч корисних властивостей. За словами дієтолога Світлани Безпалої, лаврове листя:

має сечогінну, антибактеріальну та імуностимулюючу дію;

позитивно впливає на роботу серцево-судинної та нервової системи;

підвищує апетит;

поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту;

оздоровлює шкіру;

виводить токсичні речовини;

позбавляє від безсоння, покращує стан ясен та ротової порожнини при запаленні (якщо використовувати відвар з лаврового листя).

– Лавровий лист – унікальний за своїм складом. Рослина містить ефірні олії та жирні кислоти, калорійність лавра – 313 кал на 100 грамів. У таких кількостях його, звичайно, ніхто не їсть, тому всі жири в лаврі – лише на користь, – каже дієтолог.

Також у лаврових листках містяться вітаміни А, групи B і РР та мікроелементи – калій, кальцій, марганець, залізо. А смоли та фітонциди в складі мають антисептичні властивості.

Саме завдяки антисептичним властивостям лавровий лист широко використовують в маринадах, закрутках та кулінарії. Він покращує смак смаженого м’яса, відвареної риби, супів та інших страв.

– Важливо памʼятати про головне правило лаврового листа: в супи його кладіть за 4-5 хв до кінця приготування, а потім виймають. В інші страви листочки можна покласти відразу, проте якщо їжа готується довго – за 10-15 хв до кінця. Але знову ж таки – виймаємо після приготування, щоб уникнути гіркоти, – додає дієтолог.

Проте лавровий лист має ряд протипоказань:

лавровий лист – потужний алерген, тому його з обережністю потрібно вживати людям з підвищеною чутливістю;

пряність може бути отруйною для вагітних. Також варто обмежити вживання мамам, які годують груддю. Наприклад, у мами або маляти лавровий лист може викликати алергію і розлад травлення;

також лаврове листя вважається справжньою отрутою для домашніх тварин;

передозування лавровим листом може спровокувати розлади травлення та алергічну реакцію;

заборонено вживати при запаленні нирок.

– Високий вміст дубильних речовин в рослині може привести до погіршення самопочуття при хворобах печінки та серцево-судинної системи. Також настій з лавра не рекомендований при закрепах, – каже Безпала.

Дієтолог радить додавати до страви не більше 1-3 листочків. У такій кількості лавровий лист цілком безпечний. Але якщо використовувати більше листя, це може призвести до загострень деяких захворювань: гастриту, виразки, хвороб печінки та нирок.