Зимой хочется порадовать себя сладеньким, однако это грозит набором лишнего веса. Кроме того, особо не хочется долго стоять у плиты.
Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных тортов, которые не требуют выпечки.
Шоколадный десерт
Ингредиенты
- 5 рисовых хлебцев
- 1 банан
- 2 ст. л. какао
- 20 г воды или миндального молока
- 1 ст. л. подсластителя
Приготовление
- Банан раздавить ложкой, хлебцы покрошить. Смешать.
- Добавить какао и подсластитель. Вымешать.
- Сделать “колбаски”, полить какао, разбавленным с водой, посыпать остатками рисовых хлебцев.
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Творожный торт с клубникой
Ингредиенты
- 170 г печенья Топленое молоко
- 60 г сливочного масла
- 500 г творога
- 250 г сметаны (нежирной)
- 120 г сахара (можно добавить меньше или вообще убрать)
- ванилин
- желатин
- 2 упаковки желе
- 300 г клубники
Приготовление
- Измельчить печенье, добавить в него растопленное масло и сформировать корж.
- Творог, сметану, ванилин и сахар смешать и хорошо вымешать, лучше блендером.
- Желатин приготовить, согласно инструкции, охладить и постепенно ввести в творожную массу. Залить поверх коржа.
- Поставить в холодильник для охлаждения.
- Нарезать клубнику и украсить торт.
- Приготовить желе, залить клубнику. Охладить.
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Быстрый торт
Ингредиенты
- 4-5 бананов
- 400 г пряников (можно диабетических)
- 500 г сметаны (нежирной)
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Приготовление
- Нарезать бананы и пряники.
- Застелить тарелку пищевой пленкой.
- Выложить слоями пряники и бананы, между ними – сметану.
- Закрыть пленкой и отправить на 5 часов в холодильник.
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Эти блюда можно приготовить достаточно быстро, а чтобы сделать их еще более низкокалорийными, стоит добавлять меньше сахара, печенья, и больше фруктов.