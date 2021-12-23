Зимой хочется порадовать себя сладеньким, однако это грозит набором лишнего веса. Кроме того, особо не хочется долго стоять у плиты.

Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных тортов, которые не требуют выпечки.

Шоколадный десерт

Ингредиенты

5 рисовых хлебцев

1 банан

2 ст. л. какао

20 г воды или миндального молока

1 ст. л. подсластителя

Приготовление

Банан раздавить ложкой, хлебцы покрошить. Смешать. Добавить какао и подсластитель. Вымешать. Сделать “колбаски”, полить какао, разбавленным с водой, посыпать остатками рисовых хлебцев.

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Творожный торт с клубникой

Ингредиенты

170 г печенья Топленое молоко

60 г сливочного масла

500 г творога

250 г сметаны (нежирной)

120 г сахара (можно добавить меньше или вообще убрать)

ванилин

желатин

2 упаковки желе

300 г клубники

Приготовление

Измельчить печенье, добавить в него растопленное масло и сформировать корж. Творог, сметану, ванилин и сахар смешать и хорошо вымешать, лучше блендером. Желатин приготовить, согласно инструкции, охладить и постепенно ввести в творожную массу. Залить поверх коржа. Поставить в холодильник для охлаждения. Нарезать клубнику и украсить торт. Приготовить желе, залить клубнику. Охладить.

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Быстрый торт

Ингредиенты

4-5 бананов

400 г пряников (можно диабетических)

500 г сметаны (нежирной)

Приготовление

Нарезать бананы и пряники. Застелить тарелку пищевой пленкой. Выложить слоями пряники и бананы, между ними – сметану. Закрыть пленкой и отправить на 5 часов в холодильник.

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Эти блюда можно приготовить достаточно быстро, а чтобы сделать их еще более низкокалорийными, стоит добавлять меньше сахара, печенья, и больше фруктов.