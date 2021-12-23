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Легко и без выпечки. Как быстро приготовить низкокалорийный торт

23 декабря 2021, 16:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Легко и без выпечки. Как быстро приготовить низкокалорийный торт

Зимой хочется порадовать себя сладеньким, однако это грозит набором лишнего веса. Кроме того, особо не хочется долго стоять у плиты.

Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных тортов, которые не требуют выпечки.

Шоколадный десерт

Ингредиенты

  • 5 рисовых хлебцев
  • 1 банан
  • 2 ст. л. какао
  • 20 г воды или миндального молока
  • 1 ст. л. подсластителя
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Приготовление

  1. Банан раздавить ложкой, хлебцы покрошить. Смешать.
  2. Добавить какао и подсластитель. Вымешать.
  3. Сделать “колбаски”, полить какао, разбавленным с водой, посыпать остатками рисовых хлебцев.

 

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Публикация от ????????‍????ІРЕНА-ДІЄТОЛОГ (@irena_sportpro)

Творожный торт с клубникой

Ингредиенты

  • 170 г печенья Топленое молоко
  • 60 г сливочного масла
  • 500 г творога
  • 250 г сметаны (нежирной)
  • 120 г сахара (можно добавить меньше или вообще убрать)
  • ванилин
  • желатин
  • 2 упаковки желе
  • 300 г клубники

Приготовление

  1. Измельчить печенье, добавить в него растопленное масло и сформировать корж.
  2. Творог, сметану, ванилин и сахар смешать и хорошо вымешать, лучше блендером.
  3. Желатин приготовить, согласно инструкции, охладить и постепенно ввести в творожную массу. Залить поверх коржа.
  4. Поставить в холодильник для охлаждения.
  5. Нарезать клубнику и украсить торт.
  6. Приготовить желе, залить клубнику. Охладить.

 

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Публикация от Найцікавіше в сторіс❤️ (@katya.vengerska)

Быстрый торт

Ингредиенты

  • 4-5 бананов
  • 400 г пряников (можно диабетических)
  • 500 г сметаны (нежирной)
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Приготовление

  1. Нарезать бананы и пряники.
  2. Застелить тарелку пищевой пленкой.
  3. Выложить слоями пряники и бананы, между ними – сметану.
  4. Закрыть пленкой и отправить на 5 часов в холодильник.

 

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Публикация от Смачно від Дмитровича (@yuriy.virsta)

Эти блюда можно приготовить достаточно быстро, а чтобы сделать их еще более низкокалорийными, стоит добавлять меньше сахара, печенья, и больше фруктов.

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