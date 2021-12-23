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Легко та без випікання. Як швидко приготувати низькокалорійний торт

23 Грудня 2021, 16:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Легко та без випікання. Як швидко приготувати низькокалорійний торт

Взимку хочеться потішити себе солоденьким, однак це загрожує набором зайвої ваги. Крім того, особливо не хочеться довго стояти біля плити.

Факти ICTV зібрали рецепти низькокалорійних тортів, які не потребують випікання.

Шоколадний десерт

Інгредієнти

  • 5 рисових хлібців
  • 1 банан
  • 2 ст. л. какао
  • 20 г води чи мигдалевого молока
  • 1 ст. л. підсолоджувача
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Приготування

  1. Банан роздавити ложкою, хлібці покришити. Змішати.
  2. Додати какао та підсолоджувач. Вимішати.
  3. Зробити “ковбаски”, полити какао, розведеним з водою, посипати залишками рисових хлібців.

 

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Публикация от ????????‍????ІРЕНА-ДІЄТОЛОГ (@irena_sportpro)

Сирковий торт з полуницею

Інгредієнти

  • 170 г печива Топлене молоко
  • 60 г вершкового масла
  • 500 г сиру
  • 250 г сметани (нежирної)
  • 120 г цукру (можна додати менше чи взагалі прибрати)
  • ванілін
  • желатин
  • 2 упаковки желе
  • 300 г полуниці

Приготування

  1. Подрібнити печиво, додати до нього розтоплене масло та сформувати корж.
  2. Сир, сметану, ванілін та цукор змішати і добре вимішати, краще блендером.
  3. Желатин приготувати, згідно з інструкцією, охолодити та поступово ввести у сирну масу. Залити поверх коржа.
  4. Поставити у холодильник для охолодження.
  5. Нарізати полуницю та прикрасити нею торт.
  6. Приготувати желе, залити полуницю. Охолодити.

 

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Публикация от Найцікавіше в сторіс❤️ (@katya.vengerska)

Швидкий торт

Інгредієнти

  • 4-5 бананів
  • 400 г пряників (можна діабетичних)
  • 500 г сметани (нежирної)
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Приготування

  1. Нарізати банани та пряники.
  2. Застелити тарілку харчовою плівкою.
  3. Викласти шарами пряники та банани, між ними – сметану.
  4. Накрити плівкою та відправити на 5 годин до холодильника.

 

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Публикация от Смачно від Дмитровича (@yuriy.virsta)

Ці страви можна приготувати досить швидко, а щоб зробити їх ще більш низькокалорійними, варто додавати менше цукру, печива, натомість більше фруктів.

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