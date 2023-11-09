Желание заниматься страстным сексом может возникнуть достаточно спонтанно. Но стоит ли заниматься любовью во время лечения свечами? Об этом Факты ICTV узнавали у гинеколога Ольги Роговец.

— Секс во время противовоспалительной терапии суппозиториями возможен, но это негигиенично. Ведь инфекция и определенные заболевания, например, бактериальный вагиноз, молочница, трихомониаз и другие требуют ограничения половой жизни, — объясняет врач.

По ее словам, важно придерживаться рекомендаций гинеколога и принимать необходимые меры для сохранения собственного здоровья и здоровья партнера.

Для полного выздоровления надо не только вылечиться самой (даже в случае исчезновения симптомов), но и вылечить сексуального партнера.

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— Поєтому на некоторое время ради восстановления организма придется воздерживаться от секса, — говорит врач.

Секс — не повод рисковать

Общая рекомендация заключается в том, что не следует поддаваться страсти ради удовольствия. Даже идеальный секс длится всего минуты, а лечение требует гораздо больше времени, чем некоторые представляют. Чтобы уничтожить возбудителей инфекции и избежать осложнений, необходимо завершить полный курс антибиотиков и противовоспалительных препаратов.