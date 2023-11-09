Бажання займатися пристраcним сексом може виникнути досить спонтанно. Та чи варто займатися коханням під час лікування свічками? Про це Факти ICTV дізнавалися у гінекологині Ольги Роговець.

– Секс під час протизапальної терапії супозиторіями можливий, але це негігієнічно. Адже інфекція та певні захворювання, як-от бактеріальний вагіноз, молочниця, трихомоніаз та інші вимагають обмеження статевого життя, – пояснює лікарка.

За її словами, важливо дотримуватися рекомендацій гінеколога та вживати необхідні заходи для збереження власного здоров’я та здоров’я партнера.

Для повного одужання треба не лише вилікуватися самій (навіть у разі зникнення симптомів), а ще й вилікувати сексуального партнера.

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– Отже, деякий час заради відновлення організму доведеться утримуватися від сексу, – каже лікарка.

Секс – не привід ризикувати

Загальна рекомендація полягає в тому, що не слід піддаватися пристрасті заради задоволення. Навіть ідеальний секс триває лише хвилини, а лікування потребує набагато більше часу, ніж дехто уявляє. Щоб знищити збудників інфекції та уникнути ускладнень, необхідно завершити повний курс антибіотиків та протизапальних препаратів.