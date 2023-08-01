Как специалист в области сексуального образования из года в год я слышу от своих студенток один и тот же вопрос, важный вопрос, ответ на который, для каждого отдельного союза свой — как сохранить страсть и сексуальное притяжение в паре?

Я не открою секрет, если скажу, что часто мужчина и женщина, которые много лет в отношениях, отдаляются, начинают воспринимать сакральный дар их отношений как должное, а о буре эмоций и желания, которые вызывали друг у друга, начинают вспоминать с ностальгией.

Поверьте, панацеи в восстановлении исчезнувшего “огня” нет, но могу вас заверить, что его восстановление возможно, если к этому приложить усилия. А, если не дать этому огню угаснуть, беречь его и не терять эмоциональную близость, то это усилит и вас, и партнера, и ваши отношения.

Итак, перейдем к практике. Уже много лет для усиления эмоций, возбуждения и страсти в паре я советую попробовать любовные ритуалы.

Помните одной из важных миссий любви является получать наслаждение и давать его партнеру. Поэтому работайте над тем, чтобы быть самой наполненной возбуждением и сексуальной энергией и чувствовать ее. Это самое важное для того, чтобы потом эту энергией вы смогли подарить партнеру. Чтобы подарить незабываемое наслаждение — нужно его чувствовать самой.

Ваша задача — определить хотя бы одну неделю каждого месяца (например, каждую первую неделю месяца) и делать ритуалы, некоторые из которых я описываю ниже.

День наедине с собой. Не будет гармонии в паре, если вы не чувствуете гармонично себя. Для этого очень важно очищать свое пространство для себя и оставлять его для своих мыслей, своих любимых дел. Хотя бы раз в месяц проведите время в одиночестве — наедине с собой, книгой, блокнотом, своими мыслями. Такие дни напоминают вам, как вы сильно любите и скучаете по тому, что имеете.

Ко всему прочему добавлю — в такие дни вы находите время для того, чтобы разгрузить свою голову и упорядочить мысли. Это даст вам заряд для вложения энергии в сближение с любимым человеком.

Масаж. Интимность начинается не с секса, как и возбуждение возникает еще до самого акта любви. Не забывайте о силе прикосновений и тактильности. Используйте свои руки как проводник вашей нежности и любви и передайте их партнеру через массаж. После ужина, в процессе разговора, в постели, в бассейне, в ванной — несколько раз в неделю делайте расслабляющий массаж различных зон своему партнеру. При этом обязательное условие — нужно не только доставлять наслаждение партнеру, но и чувствовать эту энергию расслабления самой.

Светский вечер. Подарите себе и своему партнеру особенный вечер в социальном окружении. Ваша задача: пригласить своего партнера в новое или ваше любимое место на вечер: театр, кино, вечеринка, гости, памятный ресторан — что угодно. Это важно, чтобы увидеть своего партнера в обществе и посмотреть на него новыми глазами, много общаться.

Также вы можете заняться петингом в туалете ресторана или машине.

Наедине с любимым человеком. Это должно произойти в специально отведенный день. День только для вас двоих, когда вы совмещаете приятное с полезным, который станет кульминацией всех ваших предыдущих приготовлений. Он включает два этапа: