Як фахівець в області сексуальної освіти з року в рік я чую від своїх студенток одне й те саме питання, важливе питання, відповідь на яке, для кожного окремого союзу своя – як зберегти пристрасть і сексуальне тяжіння у парі?

Я не відкрию секрет, якщо скажу, що часто чоловік та жінка, які багато років у стосунках, віддаляються, починають сприймати сакральний дар їхніх взаємин як належне, а про бурю емоцій та бажання, які викликали одне в одного, починають згадувати з ностальгією.

Повірте, панацеї у відновленні “вогню”, що зник, немає, але можу вас запевнити, що його відновлення можливе, якщо до цього докласти зусиль. А, якщо не дати цьому вогню згаснути, берегти його і не втрачати емоційної близькості, то це підсилить і вас, і партнера, і ваші стосунки.

Отже, перейдемо до практики. Вже багато років для посилення емоцій, збудження та пристрасті у парі я раджу спробувати любовні ритуали.

Пам’ятайте однією з важливих місій кохання є отримувати насолоду і давати її партнеру. Тож працюйте над тим, щоб бути самій наповненою збудженням і сексуальною енергією і відчувати її. Це найважливіше для того, щоб потім цю енергією ви змогли подарувати партнеру. Щоб подарувати незабутню насолоду – потрібно її відчувати самій.

Ваше завдання – визначити хоча б один тиждень кожного місяця (наприклад, кожний перший тиждень місяця) і робити ритуали, деякі з яких я описую нижче.

День наодинці з собою. Не буде гармонії у парі, якщо ви не відчуваєте гармонійно себе. Для цього дуже важливо очищувати свій простір для себе і залишати його для своїх думок, своїх улюблених справ. Хоча б раз на місяць проведіть час на самоті – наодинці з собою, книгою, блокнотом, своїми думками. Такі дні нагадують вам, як ви сильно любите і сумуєте за тим, що маєте.

До всього іншого додам – у такі дні ви знаходите час для того, щоб розвантажити свою голову і упорядкувати думки. Це дасть вам заряд для вкладання енергії у зближення з коханою людиною.

Масаж. Інтимність починається не з сексу, як і збудження виникає ще до самого акту кохання. Не забувайте про силу дотиків і тактильності. Використайте свої руки як провідник вашої ніжності і любові і передайте їх партнеру через масаж. Після вечері, у процесі розмови, у ліжку, у басейні, у ванній – декілька разів на тиждень робіть розслабляючий масаж різних зон своєму партнеру. При цьому обов’язкова умова – потрібно не тільки доставляти насолоду партнеру, а й відчувати цю енергію розслаблення самій.

Світський вечір. Подаруйте собі і своєму партнеру особливий вечір в соціальному оточенні. Ваше завдання: запросити свого партнера до нового або вашого улюбленого місця на вечір: театр, кіно, вечірка, гості, пам’ятний ресторан – що завгодно. Це важливо, щоб побачити свого партнера в суспільстві та подивитися на нього новими очима, багато спілкуватися.

Також ви можете зайнятися петингом у туалеті ресторану чи машині.

Наодинці з коханою людиною. Це має відбутися в спеціально відведений день. День тільки для вас двох, коли ви поєднуєте приємне з корисним, який стане кульмінацією всіх ваших попередніх приготувань. Він включає два етапи: