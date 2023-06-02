В наше время девушки все чаще прибегают к народным средствам для роста и густоты волос. Многие домашние средства эксперты блокируют, ведь в некоторых случаях они приносят вред, а не пользу волосам. Можно ли использовать маску для волос с димексидом и как ее делать – читайте в материале.
Маска для волос с димексидом: все за и против
Парикмахер Алина Сенюк отмечает, что с этим средством нужно обращаться крайне аккуратно. Димексид – это медицинский препарат, который является местным противовоспалительным средством и представляет собой раствор для локального наружного применения.
Его обязательно нужно разбавлять водой, если вы хотите делать маски для лица или волос. К нему всегда прилагается инструкция, где прописаны все возможные эффекты. А в маску нужно добавлять димексид, разведенный 1 к 9 с водой.
Маска для волос с димексидом для укрепления и ускорения роста волос
Ингредиенты:
- 1 ч.л репейного масла;
- 1 ч.л облепихового масла;
- 1 ч.л эфирного масла;
- по 1 ч.л витамина А и Е в масляном растворе;
- 0,5 ч.л разведенного димексида.
Способ приготовления:
- Все тщательно перемешайте, слегка подогрейте и нанесите на кожу головы.
- Утеплите голову и держите маску 15 минут.
- Легкие пощипывания в такой ситуации норма. Но сильное жжение – нет, смывайте.
- Маску делайте 1-2 раза в неделю, курсом 4 недели. Потом сделайте перерыв в 1 месяц.