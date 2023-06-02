В наше время девушки все чаще прибегают к народным средствам для роста и густоты волос. Многие домашние средства эксперты блокируют, ведь в некоторых случаях они приносят вред, а не пользу волосам. Можно ли использовать маску для волос с димексидом и как ее делать – читайте в материале.

Маска для волос с димексидом: все за и против

Парикмахер Алина Сенюк отмечает, что с этим средством нужно обращаться крайне аккуратно. Димексид – это медицинский препарат, который является местным противовоспалительным средством и представляет собой раствор для локального наружного применения.

Его обязательно нужно разбавлять водой, если вы хотите делать маски для лица или волос. К нему всегда прилагается инструкция, где прописаны все возможные эффекты. А в маску нужно добавлять димексид, разведенный 1 к 9 с водой.

Маска для волос с димексидом для укрепления и ускорения роста волос

Ингредиенты:

1 ч.л репейного масла;

1 ч.л облепихового масла;

1 ч.л эфирного масла;

по 1 ч.л витамина А и Е в масляном растворе;

0,5 ч.л разведенного димексида.

Способ приготовления: