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Маска для волосся з димексидом: як зробити в домашніх умовах – пояснює експерт

2 Червня 2023, 17:49
Анна Голішевська редакторка стрічки
Маска
Джерело: Unsplash

У наш час дівчата все частіше вдаються до народних засобів для росту та густини волосся. Багато домашніх засобів експерти блокують, адже в деяких випадках вони приносять шкоду, а не користь волоссю. Чи можна використовувати маску для волосся з димексидом та як її робити – читайте у матеріалі.

Маска для волосся з димексидом: всі за і проти

Перукар Аліна Сенюк зазначає, що із цим засобом потрібно поводитися вкрай акуратно. Димексид – це медичний препарат, який є місцевим протизапальним засобом і є розчином для локального зовнішнього застосування.

Його обов’язково потрібно розбавляти водою, якщо ви хочете робити маски для обличчя чи волосся. До нього завжди додається інструкція, де прописані всі можливі ефекти. А в маску потрібно додавати димексид, розведений 1 до 9 з водою.

Маска для волосся з димексидом для зміцнення та прискорення росту волосся

Інгредієнти:

  • 1 ч.л реп’яхової олії;
  • 1 ч.л масло обліпихи;
  • 1 ч.л ефірної олії;
  • по 1 ч.л вітаміну А та Е в масляному розчині;
  • 0,5 ч.л розведеного димексиду.

Спосіб приготування:

  1. Все ретельно перемішайте, трохи підігрійте і нанесіть на шкіру голови.
  2. Утепліть голову та тримайте маску 15 хвилин.
  3. Легкі пощипування у такій ситуації норма. Але сильне печіння – ні, змивайте.
  4. Маску робіть 1-2 рази на тиждень, курсом 4 тижні. Потім зробіть перерву на 1 місяць.
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