У наш час дівчата все частіше вдаються до народних засобів для росту та густини волосся. Багато домашніх засобів експерти блокують, адже в деяких випадках вони приносять шкоду, а не користь волоссю. Чи можна використовувати маску для волосся з димексидом та як її робити – читайте у матеріалі.

Маска для волосся з димексидом: всі за і проти

Перукар Аліна Сенюк зазначає, що із цим засобом потрібно поводитися вкрай акуратно. Димексид – це медичний препарат, який є місцевим протизапальним засобом і є розчином для локального зовнішнього застосування.

Його обов’язково потрібно розбавляти водою, якщо ви хочете робити маски для обличчя чи волосся. До нього завжди додається інструкція, де прописані всі можливі ефекти. А в маску потрібно додавати димексид, розведений 1 до 9 з водою.

Маска для волосся з димексидом для зміцнення та прискорення росту волосся

Інгредієнти:

1 ч.л реп’яхової олії;

1 ч.л масло обліпихи;

1 ч.л ефірної олії;

по 1 ч.л вітаміну А та Е в масляному розчині;

0,5 ч.л розведеного димексиду.

Спосіб приготування: