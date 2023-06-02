У наш час дівчата все частіше вдаються до народних засобів для росту та густини волосся. Багато домашніх засобів експерти блокують, адже в деяких випадках вони приносять шкоду, а не користь волоссю. Чи можна використовувати маску для волосся з димексидом та як її робити – читайте у матеріалі.
Маска для волосся з димексидом: всі за і проти
Перукар Аліна Сенюк зазначає, що із цим засобом потрібно поводитися вкрай акуратно. Димексид – це медичний препарат, який є місцевим протизапальним засобом і є розчином для локального зовнішнього застосування.
Його обов’язково потрібно розбавляти водою, якщо ви хочете робити маски для обличчя чи волосся. До нього завжди додається інструкція, де прописані всі можливі ефекти. А в маску потрібно додавати димексид, розведений 1 до 9 з водою.
Маска для волосся з димексидом для зміцнення та прискорення росту волосся
Інгредієнти:
- 1 ч.л реп’яхової олії;
- 1 ч.л масло обліпихи;
- 1 ч.л ефірної олії;
- по 1 ч.л вітаміну А та Е в масляному розчині;
- 0,5 ч.л розведеного димексиду.
Спосіб приготування:
- Все ретельно перемішайте, трохи підігрійте і нанесіть на шкіру голови.
- Утепліть голову та тримайте маску 15 хвилин.
- Легкі пощипування у такій ситуації норма. Але сильне печіння – ні, змивайте.
- Маску робіть 1-2 рази на тиждень, курсом 4 тижні. Потім зробіть перерву на 1 місяць.