Многие ищут на просторах интернета рецепт рулета Маина. Итак, стоит немного рассказать о нем и поделиться проверенным временем аутентичным рецептом этого замечательного мясного рулета.
Маина – это не просто праздничная выпечка, это настоящее объедение, которая считается классикой еврейской буковинской кухни.
Где готовят эту ароматную выпечку? На Буковине! Рулет маина можно найти в книгах о еврейской культуре Буковины или попросить, чтобы поделилась рецептом маины буковинская хозяйка. Он точно у нее есть!
Рецепт теста для маины не сложный. В качестве начинки можно брать любое мясо по вкусу, куриные потроха или шампиньоны с луком.
Итак, позвольте поделиться классическим рецептом еврейской маины. Будет очень вкусно и аппетитно!
Как приготовить мясной рулет маина
Вместо курицы можно взять говядину. Варить ее нужно дольше чем курицу и, по желанию, при варке бульона добавить немного нарезанного корня петрушки или сельдерея. В начинку можно добавить нарезанную зелень укропа или петрушки. Если времени на приготовление теста мало, можно использовать готовое слоеное тесто.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 300-320 г для теста +1-2 ст. л. для посыпки
- сливочное масло или маргарин – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- уксус – 1 ч. л.
- бульон куриный – 1/3 стакана
- соль – 0,5 ч. л.
Для бульона и начинки:
- куриное мясо – 700 г
- лапша – 150 г
- лук – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лавровый лист – 1 шт.
- соль, перец горошком, молотый черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Дополнительно:
- яйцо для смазывания маины – 1 шт.
- кунжут для посыпки (не жареный) – 2 ч. л.
Маина – рецепт рулета с курицей:
- Для начинки куриное мясо выкладываем в кастрюлю с холодной водой (примерно 2 л). Добавляем перец горошком, почищенную морковку, почищенную и разрезанную пополам луковицу, лавровый лист, горошины перца, 2 ч. л. соли. Бульон варим, сняв пенку, около 1 часа.
- Лапшу отвариваем в подсоленной воде до полуготовности, промываем.
- Вторую луковицу нарезаем кубиками и обжариваем до готовности на растительном масле.
- Вареное куриное мясо с вареной морковью пропускаем через мясорубку. Добавляем жареный лук, 1 сырое яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем. К лапше вбиваем 1 сырое яйцо, перемешиваем. Начинка готова.
- Для теста муку просеиваем в миску. Поверх натираем на крупной терке сливочное масло или маргарин.
- Перетираем муку с маслом руками. Затем добавляем предварительно взбитое яйцо, соль, уксус и бульон. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Долго вымешивать не надо.
- Тесто разделяем на 3 одинаковые части, выкладываем в миску. Накрываем миску пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 1-1,5 часа.
- Куски теста раскатываем в форме прямоугольников. На каждый пласт теста выкладываем лапшу. Затем выкладываем мясную начинку. На края теста лапшу и начинку не выкладываем. Сворачиваем в форме рулета. Края с обеих сторон залепляем, заворачивая шов вниз изделия.
- Выкладываем изделия на противень с пергаментной бумагой. Смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.
- Выпекаем в духовке при 180-190 °С около 35 минут. Тем временем бульон процеживаем и подогреваем.
Маину нарезаем на лакомые куски и подаем с бульоном. Приятного аппетита!
Рецепт маины – рулета с курицей, такой вкусный, что стоит приготовить в ближайшее время!
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