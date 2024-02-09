Многие ищут на просторах интернета рецепт рулета Маина. Итак, стоит немного рассказать о нем и поделиться проверенным временем аутентичным рецептом этого замечательного мясного рулета.

Маина – это не просто праздничная выпечка, это настоящее объедение, которая считается классикой еврейской буковинской кухни.

Где готовят эту ароматную выпечку? На Буковине! Рулет маина можно найти в книгах о еврейской культуре Буковины или попросить, чтобы поделилась рецептом маины буковинская хозяйка. Он точно у нее есть!

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Рецепт теста для маины не сложный. В качестве начинки можно брать любое мясо по вкусу, куриные потроха или шампиньоны с луком.

Итак, позвольте поделиться классическим рецептом еврейской маины. Будет очень вкусно и аппетитно!

Как приготовить мясной рулет маина

Вместо курицы можно взять говядину. Варить ее нужно дольше чем курицу и, по желанию, при варке бульона добавить немного нарезанного корня петрушки или сельдерея. В начинку можно добавить нарезанную зелень укропа или петрушки. Если времени на приготовление теста мало, можно использовать готовое слоеное тесто.

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 300-320 г для теста +1-2 ст. л. для посыпки

сливочное масло или маргарин – 100 г

яйцо – 1 шт.

уксус – 1 ч. л.

бульон куриный – 1/3 стакана

соль – 0,5 ч. л.

Для бульона и начинки:

куриное мясо – 700 г

лапша – 150 г

лук – 2 шт.

яйца – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лавровый лист – 1 шт.

соль, перец горошком, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Дополнительно:

яйцо для смазывания маины – 1 шт.

кунжут для посыпки (не жареный) – 2 ч. л.

Маина – рецепт рулета с курицей:

Для начинки куриное мясо выкладываем в кастрюлю с холодной водой (примерно 2 л). Добавляем перец горошком, почищенную морковку, почищенную и разрезанную пополам луковицу, лавровый лист, горошины перца, 2 ч. л. соли. Бульон варим, сняв пенку, около 1 часа. Лапшу отвариваем в подсоленной воде до полуготовности, промываем. Вторую луковицу нарезаем кубиками и обжариваем до готовности на растительном масле. Вареное куриное мясо с вареной морковью пропускаем через мясорубку. Добавляем жареный лук, 1 сырое яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем. К лапше вбиваем 1 сырое яйцо, перемешиваем. Начинка готова. Для теста муку просеиваем в миску. Поверх натираем на крупной терке сливочное масло или маргарин. Перетираем муку с маслом руками. Затем добавляем предварительно взбитое яйцо, соль, уксус и бульон. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Долго вымешивать не надо. Тесто разделяем на 3 одинаковые части, выкладываем в миску. Накрываем миску пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 1-1,5 часа. Куски теста раскатываем в форме прямоугольников. На каждый пласт теста выкладываем лапшу. Затем выкладываем мясную начинку. На края теста лапшу и начинку не выкладываем. Сворачиваем в форме рулета. Края с обеих сторон залепляем, заворачивая шов вниз изделия. Выкладываем изделия на противень с пергаментной бумагой. Смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем в духовке при 180-190 °С около 35 минут. Тем временем бульон процеживаем и подогреваем.

Маину нарезаем на лакомые куски и подаем с бульоном. Приятного аппетита!

Рецепт маины – рулета с курицей, такой вкусный, что стоит приготовить в ближайшее время!

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