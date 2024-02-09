Багато хто шукає на просторах інтернету рецепт рулету Маїна. Отже, варто трохи розповісти про нього та поділитися перевіреним часом автентичним рецептом цього чудового м’ясного рулету.

Маїна – це не просто святкова випічка, це справжня смакота, яка вважається класикою єврейської буковинської кухні.

Де готують цю ароматну випічку? На Буковині! Рулет маїна можна знайти у книжках про єврейську культуру Буковини або попросити, щоб поділилася рецептом маїни буковинська ґаздиня. Він точно в неї є!

Зараз дивляться

Рецепт тіста для маїни не складний. За начинку можна брати будь-яке м’ясо до смаку, курячи потрошки або печериці з цибулькою.

Отож, дозвольте поділитися класичним рецептом єврейської маїни. Буде дуже смачно та апетитно!

Як приготовувати м’ясний рулет маїна

Замість курки можна взяти яловичину. Варити її потрібно довше ніж курку і, за бажанням, при варінні бульйону додати трохи нарізаного кореня петрушки або селери. У начинку можна додати нарізану зелень кропу або петрушки. Якщо часу на приготування тіста обмаль, можна використовувати готове листкове тісто.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 300-320 г для тіста +1-2 ст. л. для посипання

вершкове масло або маргарин – 100 г

яйце – 1 шт.

оцет – 1 ч. л.

бульйон курячий – 1/3 склянки

сіль – 0,5 ч. л.

Для бульйону та начинки:

куряче м’ясо – 700 г

локшина – 150 г

цибуля – 2 шт.

яйця – 2 шт.

морквина – 1 шт.

лавровий лист – 1 шт.

сіль, перець горошком, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

Додатково:

яйце для змащування маїни – 1 шт.

кунжут для посипання (не смажений) – 2 ч. л.

Маїна – рецепт рулету з куркою:

Для начинки куряче м’ясо викладаємо в каструлю з холодною водою (приблизно 2 л). Додаємо перець горошком, почищену морквину, почищену і розрізану навпіл цибулину, лавровий лист, горошини перцю, 2 ч. л. солі. Бульйон варимо, знявши пінку, близько 1 години. Локшину відварюємо у підсоленій воді до напівготовності, промиваємо. Другу цибулину нарізаємо кубиками та обсмажуємо до готовності на олії. Варене куряче м’ясо з вареною морквою пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо смажену цибулю, 1 сире яйце, сіль, перець і гарно перемішуємо. До локшини вбиваємо 1 сире яйце, перемішуємо. Начинка готова. Для тіста борошно просіюємо у миску. Поверх натираємо на грубій тертці вершкове масло або маргарин. Перетираємо борошно з маслом руками. Потім додаємо попередньо збите яйце, сіль, оцет і бульйон. Замішуємо м’яке еластичне тісто. Довго вимішувати не треба. Тісто розділяємо на 3 однакові частини, викладаємо у миску. Накриваємо миску харчовою плівкою і поміщаємо у холодильник на 1-1,5 години. Шматки тіста розкочуємо у формі прямокутників. На кожен пласт тіста викладаємо локшину. Потім викладаємо м’ясну начинку. На краї тіста локшину і начинку не викладаємо. Згортаємо у формі рулету. Краї з обох боків заліплюємо, загортаючи шов вниз виробу. Викладаємо вироби на деко з пергаментним папером. Змащуємо збитим яйцем і посипаємо кунжутом. Випікаємо у духовці за 180-190 °С близько 35 хвилин. Тим часом бульйон проціджуємо і підігріваємо.

Маїну нарізаємо на ласі шматки і подаємо з бульйоном. Смачного!

Рецепт маїни – рулету з куркою, такий смачний, що варто приготувати найближчим часом!

Читайте також: Заливний пиріг на кефірі з зеленою цибулею і яйцями

Фото: Depositphotos