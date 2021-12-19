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Їжа

Меню на Новый год: как приготовить крем-брюле из фуа-гра

19 декабря 2021, 10:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
застілля, переїдання

Новогоднее меню можно разнообразить новыми интересными блюдами. Одно из них — крем-брюле из фуа-гра.

Рецептом поделился участник Адской кухни (Новый канал) Равшан Хамидов.

Это блюдо для тех хозяек, которые не против кулинарных вызовов.

Ингредиенты

  • Картофельное пюре – 100 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Листья шпината – 150 г
  • Мускатный орех, чеснок, соль, сахар по вкусу
  • Шампиньоны – 100 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Морская соль – 10 г
  • Фуа-гра — 50 г
  • Сливки 30% — 20 мл
  • Яйцо перепелиное — 1 шт.
  • Паста трюфельная — 20 г
  • Коньяк — 5 мл
  • Перепелка – 1 шт.
  • Лук шалот – 1 шт.
  • Красное вино – 300 мл
  • Спаржа – 100 г
  • Брокколи – 100 г
  • Тархун – 50 г
  • Масло подсолнечное – 100 мл
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Приготовление

  1. Надо очистить утиную печень от жилок и сосудов. Засыпьте крупными хлопьями соли Maldone. Для быстрого засола 60 минут при комнатной температуре вполне достаточно.
  2. Приготовьте картофельный мусс. Для этого соедините в сифоне картофельное пюре, сливочное масло и листья шпината. Бланшируйте на сливочном масле с добавлением мускатного ореха, чеснока, соли и сахара. Сбейте до однородной массы и протрите через мелкое сито.
  3. Приготовьте дюксель из шампиньонов. Почистите шампиньоны и нарежьте кубиками 5 мм. Обжарьте до румяной корочки с добавлением оливкового масла и морской соли.
  4. Мусс из фуа-гра и трюфеля. Вместе взбейте до однородной массы фуа-гра, сливки, яйцо перепелиное, пасту трюфельную, коньяк. Соль, перец, сахар, мускатный орех – по вкусу.
  5. Перепелку обожгите горелкой. Удалите каркас.
  6. Винный соус. Обжарьте кости, добавьте мелко нарезанный лук шалот, остатки шампиньонов. Влейте красное вино и выпарьте его в три раза. Процедите через сито. Добавьте соль и сахар.
  7. Перепелку начините муссом из фуа-гра. Обжарьте на сливочном масле до румяной корочки. Доведите до готовности в духовке, разогретой до 160 градусов 10-12 мин.
  8. Овощи: спаржу, брокколи отварите 30 секунд, откиньте на лед.
  9. Тархунное масло. Тархун и подсолнечное масло взбейте блендером. Процедите через мелкое сито.
  10. В конусную тарелку через внешнюю сторону кольца выложите дюксель.
  11. Через сифон выдавите картофельный мусс. Полейте винным соусом.
  12. По краям тарелки выложите овощи. В центр — готовую перепелку.
  13. Фуа-гра промойте в ледяной воде от лишней соли, обсушите и посыпьте тростниковым сахаром и обожгите горелкой до образования румяной карамельной корочки. Посыпьте мелко нарезанным луком шнит. Положите фуа-гра на перепелку.
  14. Пара капель тархунного масла — и на этом все!

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