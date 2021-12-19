Новогоднее меню можно разнообразить новыми интересными блюдами. Одно из них — крем-брюле из фуа-гра.
Рецептом поделился участник Адской кухни (Новый канал) Равшан Хамидов.
Это блюдо для тех хозяек, которые не против кулинарных вызовов.
Ингредиенты
- Картофельное пюре – 100 г
- Сливочное масло – 100 г
- Листья шпината – 150 г
- Мускатный орех, чеснок, соль, сахар по вкусу
- Шампиньоны – 100 г
- Оливковое масло – 50 г
- Морская соль – 10 г
- Фуа-гра — 50 г
- Сливки 30% — 20 мл
- Яйцо перепелиное — 1 шт.
- Паста трюфельная — 20 г
- Коньяк — 5 мл
- Перепелка – 1 шт.
- Лук шалот – 1 шт.
- Красное вино – 300 мл
- Спаржа – 100 г
- Брокколи – 100 г
- Тархун – 50 г
- Масло подсолнечное – 100 мл
Приготовление
- Надо очистить утиную печень от жилок и сосудов. Засыпьте крупными хлопьями соли Maldone. Для быстрого засола 60 минут при комнатной температуре вполне достаточно.
- Приготовьте картофельный мусс. Для этого соедините в сифоне картофельное пюре, сливочное масло и листья шпината. Бланшируйте на сливочном масле с добавлением мускатного ореха, чеснока, соли и сахара. Сбейте до однородной массы и протрите через мелкое сито.
- Приготовьте дюксель из шампиньонов. Почистите шампиньоны и нарежьте кубиками 5 мм. Обжарьте до румяной корочки с добавлением оливкового масла и морской соли.
- Мусс из фуа-гра и трюфеля. Вместе взбейте до однородной массы фуа-гра, сливки, яйцо перепелиное, пасту трюфельную, коньяк. Соль, перец, сахар, мускатный орех – по вкусу.
- Перепелку обожгите горелкой. Удалите каркас.
- Винный соус. Обжарьте кости, добавьте мелко нарезанный лук шалот, остатки шампиньонов. Влейте красное вино и выпарьте его в три раза. Процедите через сито. Добавьте соль и сахар.
- Перепелку начините муссом из фуа-гра. Обжарьте на сливочном масле до румяной корочки. Доведите до готовности в духовке, разогретой до 160 градусов 10-12 мин.
- Овощи: спаржу, брокколи отварите 30 секунд, откиньте на лед.
- Тархунное масло. Тархун и подсолнечное масло взбейте блендером. Процедите через мелкое сито.
- В конусную тарелку через внешнюю сторону кольца выложите дюксель.
- Через сифон выдавите картофельный мусс. Полейте винным соусом.
- По краям тарелки выложите овощи. В центр — готовую перепелку.
- Фуа-гра промойте в ледяной воде от лишней соли, обсушите и посыпьте тростниковым сахаром и обожгите горелкой до образования румяной карамельной корочки. Посыпьте мелко нарезанным луком шнит. Положите фуа-гра на перепелку.
- Пара капель тархунного масла — и на этом все!