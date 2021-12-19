Новогоднее меню можно разнообразить новыми интересными блюдами. Одно из них — крем-брюле из фуа-гра.

Рецептом поделился участник Адской кухни (Новый канал) Равшан Хамидов.

Это блюдо для тех хозяек, которые не против кулинарных вызовов.

Ингредиенты

Картофельное пюре – 100 г

Сливочное масло – 100 г

Листья шпината – 150 г

Мускатный орех, чеснок, соль, сахар по вкусу

Шампиньоны – 100 г

Оливковое масло – 50 г

Морская соль – 10 г

Фуа-гра — 50 г

Сливки 30% — 20 мл

Яйцо перепелиное — 1 шт.

Паста трюфельная — 20 г

Коньяк — 5 мл

Перепелка – 1 шт.

Лук шалот – 1 шт.

Красное вино – 300 мл

Спаржа – 100 г

Брокколи – 100 г

Тархун – 50 г

Масло подсолнечное – 100 мл

Приготовление