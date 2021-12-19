Новорічне меню можна урізноманітнити новими цікавими стравами. Одна з них – крем-брюле із фуа-гра.
Рецептом поділився учасник пекельної кухні (Новий канал) Равшан Хамідов.
Ця страва для тих господарок, які не проти кулінарних викликів.
Інгредієнти
- Картопляне пюре – 100 г
- Вершкове масло – 100 г
- Листя шпинату – 150 г
- Мускатний горіх, часник, сіль, цукор за смаком
- Печериці – 100 г
- Оливкова олія – 50 г
- Морська сіль – 10 г
- Фуа-гра – 50 г
- Вершки 30% – 20 мл
- Яйце перепелине – 1 шт.
- Паста трюфельна – 20 г
- Коньяк – 5 мл
- Перепілка – 1 шт.
- Цибуля шалот – 1 шт.
- Червоне вино – 300 мл
- Спаржа – 100 г
- Броколі – 100 г
- Тархун – 50 г
- Олія соняшникова – 100 мл
Приготування
- Слід очистити качину печінку від жилок та судин. Засипте великими пластівцями солі Maldone. Для швидкого засолення 60 хвилин за кімнатної температури буде достатньо.
- Приготуйте картопляний мус. Для цього з’єднайте в сифоні картопляне пюре, вершкове масло та листя шпинату. Бланшуйте на вершковому маслі з додаванням мускатного горіха, часнику, солі та цукру. Збийте до однорідної маси та протріть через дрібне сито.
- Приготуйте дюксель із печериць. Треба почистити печериці та нарізати їх кубиками 5 мм. Обсмажте до рум’яної скоринки із додаванням оливкової олії та морської солі.
- Мус із фуа-гра та трюфеля. Разом збийте до однорідної маси фуа-гра, вершки, перепелине яйце, пасту трюфельну, коньяк. Сіль, перець, цукор, мускатний горіх – за смаком.
- Перепілку обпаліть пальником. Видаліть каркас.
- Винний соус. Обсмажте кістки, додайте дрібно нарізану цибулю шалот, решту печериць. Влийте червоне вино і випаруйте його втричі. Процідіть через сито. Додайте сіль та цукор.
- Перепілку начиніть мусом із фуа-гра. Обсмажте на вершковому маслі до рум’яної скоринки. Доведіть до готовності в розігрітій духовці до 160 градусів 10-12 хвилин.
- Овочі – спаржу, брокколі – відваріть 30 секунд, відкиньте на лід.
- Тархунне масло. Тархун і олію збийте блендером. Процідіть через дрібне сито.
- У конусну тарілку через зовнішній бік кільця викладіть дюксель.
- Через сифон видавіть картопляний мус. Полийте винним соусом.
- По краях тарілки викладіть овочі. У центр – готову перепілку.
- Фуа-гра промийте у крижаній воді від зайвої солі, обсушіть і посипте тростинним цукром і обпаліть пальником до утворення рум’яної карамельної скоринки. Посипте дрібно нарізаною цибулею шніт. Покладіть фуа-гра на перепілку.
- Кілька крапель тархунної олії – і на цьому все!