19 Грудня 2021, 10:00 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Новорічне меню можна урізноманітнити новими цікавими стравами. Одна з них – крем-брюле із фуа-гра. Рецептом поділився учасник пекельної кухні (Новий канал) Равшан Хамідов. Ця страва для тих господарок, які не проти кулінарних викликів. Інгредієнти Картопляне пюре – 100 г

Вершкове масло – 100 г

Листя шпинату – 150 г

Мускатний горіх, часник, сіль, цукор за смаком

Печериці – 100 г

Оливкова олія – 50 г

Морська сіль – 10 г

Фуа-гра – 50 г

Вершки 30% – 20 мл

Яйце перепелине – 1 шт.

Паста трюфельна – 20 г

Коньяк – 5 мл

Перепілка – 1 шт.

Цибуля шалот – 1 шт.

Червоне вино – 300 мл

Спаржа – 100 г

Броколі – 100 г

Тархун – 50 г

Олія соняшникова – 100 мл Читайте також: Мандаринки, ялинки та іграшки: оригінальні рецепти закусок до новорічного столу Приготування Слід очистити качину печінку від жилок та судин. Засипте великими пластівцями солі Maldone. Для швидкого засолення 60 хвилин за кімнатної температури буде достатньо. Приготуйте картопляний мус. Для цього з’єднайте в сифоні картопляне пюре, вершкове масло та листя шпинату. Бланшуйте на вершковому маслі з додаванням мускатного горіха, часнику, солі та цукру. Збийте до однорідної маси та протріть через дрібне сито. Приготуйте дюксель із печериць. Треба почистити печериці та нарізати їх кубиками 5 мм. Обсмажте до рум’яної скоринки із додаванням оливкової олії та морської солі. Мус із фуа-гра та трюфеля. Разом збийте до однорідної маси фуа-гра, вершки, перепелине яйце, пасту трюфельну, коньяк. Сіль, перець, цукор, мускатний горіх – за смаком. Перепілку обпаліть пальником. Видаліть каркас. Винний соус. Обсмажте кістки, додайте дрібно нарізану цибулю шалот, решту печериць. Влийте червоне вино і випаруйте його втричі. Процідіть через сито. Додайте сіль та цукор. Перепілку начиніть мусом із фуа-гра. Обсмажте на вершковому маслі до рум’яної скоринки. Доведіть до готовності в розігрітій духовці до 160 градусів 10-12 хвилин. Овочі – спаржу, брокколі – відваріть 30 секунд, відкиньте на лід. Тархунне масло. Тархун і олію збийте блендером. Процідіть через дрібне сито. У конусну тарілку через зовнішній бік кільця викладіть дюксель. Через сифон видавіть картопляний мус. Полийте винним соусом. По краях тарілки викладіть овочі. У центр – готову перепілку. Фуа-гра промийте у крижаній воді від зайвої солі, обсушіть і посипте тростинним цукром і обпаліть пальником до утворення рум’яної карамельної скоринки. Посипте дрібно нарізаною цибулею шніт. Покладіть фуа-гра на перепілку. Кілька крапель тархунної олії – і на цьому все!

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