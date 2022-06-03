Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился на своей странице в Facebook секретами приготовления любимого блюда многих украинцев – молодого картофеля с укропом и уксусом.

— Такой гарнир можно подавать в любое мясное или рыбное блюдо, а также употреблять вместе с салатом из молодой капусты и огурцов, поливать сверху сметаной или добавлять луковую поджарку, — советует Евгений.

Еще он рекомендует приготовить молодой картофель с корицей. Очень необычное, но вкусное сочетание.

Советы по приготовлению молодого картофеля с укропом

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Основное – берите одинаковый по размеру картофель, чтобы он приготовился одновременно. Выбирайте маленькие клубни, потому что, когда они разрезаны, из них получается крахмал и это отрицательно сказывается на вкусовых качествах продукта.

Сливочное масло используйте высочайшей жирности, в идеале — домашнее. По желанию вы вообще можете заменить его ароматным подсолнечным маслом.

К блюду мы добавили немного столового уксуса, чтобы придать ему легкую кислинку. По желанию можно взять уксус рисовый, он имеет более мягкий вкус.

Как приготовить картофель с укропом

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля

50 г сливочного масла 82,5%

5 веточек укропа

1-2 ст. л. уксуса

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте щеточкой 500 г картофеля или хорошо потрите руками под водой. Сложите в кастрюлю, залейте водой, посолите по вкусу и готовьте на среднем огне примерно 15 минут, но время будет зависеть от размера клубня.

После приготовления слейте воду из картофеля. Хорошо промойте 5 веточек укропа, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте. Переложите в картофель. Добавить в кастрюлю 50 г сливочного масла 82,5%.

Влейте 1-2 ст. л. уксуса. Нам нравится более кислый вкус, поэтому к своему вкусу добавляем 2-3 ст. л. уксуса. Но выбор, конечно, за вами. Пусть готовый картофель немного постоит, насытится ароматами и вкусом еще 10 минут. Подавайте к столу теплым.

Источник: Евгений Клопотенко

Фото: Евгений Клопотенко