Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився на своїй сторінці в Facebook секретами приготування улюбленої страви багатьох українців – молодої картоплі з кропом і оцтом.

– Такий гарнір можна подавати в будь-яке м’ясне або рибне блюдо, а також вживати разом з салатом з молодої капусти та огірків, поливати зверху сметаною або додавати цибульну піджарку, – радить Євген.

Ще він рекомендує приготувати молоду картоплю з корицею. Дуже незвичайне, але смачне поєднання.

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Поради з приготування молодої картоплі з кропом

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Основне – беріть однакову за розміром картоплю, щоб вона приготувалася одночасно. Вибирайте маленькі бульби, тому що, коли вони розрізані, з них виходить крохмаль і це негативно позначається на смакових якостях продукту.

Вершкове масло використовуйте найвищої жирності, в ідеалі – домашнє. За бажанням ви взагалі можете замінити його на ароматну соняшникову олію.

До страви ми додали трохи столового оцту, щоб надати йому легку кислинку. За бажанням можна взяти оцет рисовий, він має більш м’який смак.

Як приготувати картоплю з кропом

Інгредієнти:

500 г молодої картоплі

50 г вершкового масла 82,5%

5 гілочок кропу

1-2 ст. л. оцту

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Вимийте щіточкою 500 г картоплі або добре потріть руками під водою. Складіть в каструлю, залийте водою, посоліть за смаком і готуйте на середньому вогні приблизно 15 хвилин, але час буде залежати від розміру картоплі.

Після приготування злийте воду з картоплі. Добре промийте 5 гілочок кропу, обсушити паперовим рушником і дрібно наріжте. Перекладіть в картоплю. Додати в каструлю 50 г вершкового масла 82,5%.

Влийте 1-2 ст. л. оцту. Нам подобається більш кислий смак, тому до свого смаку додаємо 2-3 ст. л. оцту. Але вибір, звичайно, за вами. Нехай готова картопля трохи постоїть, насититься ароматами й смаком ще 10 хвилин. Подавайте до столу теплою.

Джерело: Євген Клопотенко

Фото: Євген Клопотенко