Вкусные и очень интересные японские пирожные mochi или моти из рисовой муки завоевали сердца многих украинцев и стали популярным десертом по всей стране.
Итак, что же такое моти? Это традиционный японский десерт. Основа рецепта моти – рисовая мука.
Так в чем же их секрет? Что делает моти такими особенным?
Моти имеют мягкую жевательную текстуру, и обычно готовят их в форме шариков. Это как раз то изысканное сладкое наслаждение, которое может подчеркнуть любой ужин или сделать перерыв на кофе еще приятнее.
А еще моти – это разнообразие вкусов и начинок.
Моти можно встретить в разных цветах, благодаря использованию красителей. Это делает их еще более привлекательными и создает впечатление настоящего кулинарного мастерства.
Моти очень удобно есть. Это идеальный десерт для перекуса в дороге или просто для того, чтобы сладко перекусить во время рабочего перерыва.
Поэтому, если вы уже покупали и пробовали этот изысканный десерт, пришло время приготовить моти в домашних условиях. Он точно заслуживает внимания!
Как приготовить моти из рисовой муки
Вариантов приготовления этого десерта множество. Мы подобрали максимально удобный для приготовления дома.
Ингредиенты:
Для пирожных:
- рисовая мука из клейкого риса – 110 г
- сахарная пудра – 60 г
- растительное масло рафинированное – 1 ст. л.
- вода – 180 мл
- пищевой краситель – по вкусу
Для начинки:
- маскарпоне – 250 г
- сливки (жирные) 33% – 50 г
- сахарная пудра – 5 ст. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- ванилин – щепотка
- цедра лимона – по желанию
Дополнительно:
- крахмал – примерно 2 ч. л.
Готовим тесто для моти из рисовой муки:
- Клейкую рисовую муку соединяем в глубокой миске с сахарной пудрой.
- Вливаем масло, воду и добавляем каплю пищевого красителя. Все хорошо перемешиваем.
- Тесто выкладываем в сковороду с толстым дном и, постоянно помешивая, готовим. Этот процесс займет около 6-7 минут.
Рецепт начинки для моти:
- Охлажденные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой и щепоткой ванилина.
- Добавляем маскарпоне, сок лимона, цедру лимона и еще раз взбиваем.
Моти – рецепт приготовления
- Стол посыпаем крахмалом и выкладываем тесто. Хорошо вымешиваем его, чтобы было гладкое и почти не прилипало к рукам.
- Разделяем его на 8 кусочков и раскатываем кружочки.
- Начинку выкладываем в кондитерский мешочек. “Высаживаем” на кружочки теста начинку и заворачиваем изделия как хинкали. Хвостики осторожно срезаем ножницами, а полученные изделия слегка прижимаем ладонями.
- Готовые пирожные посыпаем немного крахмалом, выкладываем на тарелку и помещаем в холодильник на 45 минут.
Как видим, рецепт моти в домашних условиях совсем не сложный. Поэтому наслаждаемся вкусом и экспериментируем с начинками, потому что моти – это настоящее удовольствие!
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