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Моти: рецепт из рисовой муки в домашних условиях

8 февраля 2024, 08:48
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Моті

Вкусные и очень интересные японские пирожные mochi или моти из рисовой муки завоевали сердца многих украинцев и стали популярным десертом по всей стране.

Итак, что же такое моти? Это традиционный японский десерт. Основа рецепта моти – рисовая мука.

Так в чем же их секрет? Что делает моти такими особенным?

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Моти имеют мягкую жевательную текстуру, и обычно готовят их в форме шариков. Это как раз то изысканное сладкое наслаждение, которое может подчеркнуть любой ужин или сделать перерыв на кофе еще приятнее.

А еще моти – это разнообразие вкусов и начинок.

Моти можно встретить в разных цветах, благодаря использованию красителей. Это делает их еще более привлекательными и создает впечатление настоящего кулинарного мастерства.

Моти очень удобно есть. Это идеальный десерт для перекуса в дороге или просто для того, чтобы сладко перекусить во время рабочего перерыва.

Поэтому, если вы уже покупали и пробовали этот изысканный десерт, пришло время приготовить моти в домашних условиях. Он точно заслуживает внимания!

Как приготовить моти из рисовой муки

Вариантов приготовления этого десерта множество. Мы подобрали максимально удобный для приготовления дома.

Ингредиенты:

Для пирожных:

  • рисовая мука из клейкого риса – 110 г
  • сахарная пудра – 60 г
  • растительное масло рафинированное – 1 ст. л.
  • вода – 180 мл
  • пищевой краситель – по вкусу

Для начинки:

  • маскарпоне – 250 г
  • сливки (жирные) 33% – 50 г
  • сахарная пудра – 5 ст. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • ванилин – щепотка
  • цедра лимона – по желанию

Дополнительно:

  • крахмал – примерно 2 ч. л.

Готовим тесто для моти из рисовой муки:

  1. Клейкую рисовую муку соединяем в глубокой миске с сахарной пудрой.
  2. Вливаем масло, воду и добавляем каплю пищевого красителя. Все хорошо перемешиваем.
  3. Тесто выкладываем в сковороду с толстым дном и, постоянно помешивая, готовим. Этот процесс займет около 6-7 минут.

Рецепт начинки для моти:

  1. Охлажденные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой и щепоткой ванилина.
  2. Добавляем маскарпоне, сок лимона, цедру лимона и еще раз взбиваем.

Моти – рецепт приготовления

  1. Стол посыпаем крахмалом и выкладываем тесто. Хорошо вымешиваем его, чтобы было гладкое и почти не прилипало к рукам.
  2. Разделяем его на 8 кусочков и раскатываем кружочки.
  3. Начинку выкладываем в кондитерский мешочек. “Высаживаем” на кружочки теста начинку и заворачиваем изделия как хинкали. Хвостики осторожно срезаем ножницами, а полученные изделия слегка прижимаем ладонями.
  4. Готовые пирожные посыпаем немного крахмалом, выкладываем на тарелку и помещаем в холодильник на 45 минут.

Как видим, рецепт моти в домашних условиях совсем не сложный. Поэтому наслаждаемся вкусом и экспериментируем с начинками, потому что моти – это настоящее удовольствие!

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Фото: Depositphotos

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