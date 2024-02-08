Смачні та неабияк цікаві японські тістечка mochi або моті з рисового борошна завоювали серця багатьох українців і стали популярним десертом по всій країні.

Отже, що ж таке моті? Це традиційний японський десерт. Основа рецепту моті – рисове борошно.

То в чому ж їх секрет? Що робить Моті таким особливим?

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Моті мають м’яку жувальну текстуру, і зазвичай готують їх у формі кульок. Це якраз та вишукана солодка насолода, яка може будь-яку вечерю зробити незабутньою, а перерву на каву – ще приємнішою.

А ще моті – це різноманітність смаків та начинок.

Моті можна зустріти у різних кольорах, завдяки використанню барвників. Це робить їх ще більш привабливими і створює враження справжньої кулінарної майстерності.

Моті дуже зручно їсти. Це ідеальний десерт для перекусу в дорозі або просто для того, щоб солодко перекусити під час робочої перерви.

Тож, якщо ви вже купували та куштували цей вишуканий десерт, настав час приготувати моті в домашніх умовах. Він точно заслуговує на увагу!

Як приготувати моті з рисового борошна

Варіантів приготування цього десерту безліч. Ми підібрали максимально зручний для приготування дома.

Інгредієнти:

Для тістечок:

рисове борошно з клейкого рису – 110 г

цукрова пудра – 60 г

олія рафінована – 1 ст. л.

вода – 180 мл

харчовий барвник – до смаку

Для начинки:

маскарпоне – 250 г

вершки (жирні) 33% – 50 г

цукрова пудра – 5 ст. л.

сік лимона – 1 ч. л.

ванілін – дрібка

цедра лимона – за бажанням

Додатково:

крохмаль – приблизно 2 ч. л.

Готуємо тісто для моті з рисового борошна:

Клейке рисове борошно поєднуємо у глибокій мисці з цукровою пудрою. Вливаємо олію, воду та додаємо краплю харчового барвника. Усе добре перемішуємо. Тісто викладаємо у сковороду з товстим дном і, постійно помішуючи, готуємо. Цей процес займе близько 6-7 хвилин.

Рецепт начинки для моті:

Охолоджені вершки збиваємо міксером з цукровою пудрою і дрібкою ваніліну. Додаємо маскарпоне, сік лимона, цедру лимона і ще раз збиваємо.

Моті – рецепт приготування

Стіл посипаємо крохмалем і викладаємо тісто. Гарно вимішуємо його, щоб було гладеньким і майже не прилипало до рук. Розділяємо його на 8 шматочків і розкочуємо кружальця. Начинку викладаємо в кондитерський мішечок. “Висаджуємо” на кружальця тіста начинку і загортаємо вироби як хінкалі Готові тістечка посипаємо трішки крохмалем, викладаємо на тарілку і поміщаємо у холодильник на 45 хвилин.

Отже, як бачимо, рецепт моті в домашніх умовах зовсім не складний. Тому насолоджуємося смаком та експериментуємо з начинками, бо моті – це справжнє задоволення!

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