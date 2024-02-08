Смачні та неабияк цікаві японські тістечка mochi або моті з рисового борошна завоювали серця багатьох українців і стали популярним десертом по всій країні.
Отже, що ж таке моті? Це традиційний японський десерт. Основа рецепту моті – рисове борошно.
То в чому ж їх секрет? Що робить Моті таким особливим?
Моті мають м’яку жувальну текстуру, і зазвичай готують їх у формі кульок. Це якраз та вишукана солодка насолода, яка може будь-яку вечерю зробити незабутньою, а перерву на каву – ще приємнішою.
А ще моті – це різноманітність смаків та начинок.
Моті можна зустріти у різних кольорах, завдяки використанню барвників. Це робить їх ще більш привабливими і створює враження справжньої кулінарної майстерності.
Моті дуже зручно їсти. Це ідеальний десерт для перекусу в дорозі або просто для того, щоб солодко перекусити під час робочої перерви.
Тож, якщо ви вже купували та куштували цей вишуканий десерт, настав час приготувати моті в домашніх умовах. Він точно заслуговує на увагу!
Як приготувати моті з рисового борошна
Варіантів приготування цього десерту безліч. Ми підібрали максимально зручний для приготування дома.
Інгредієнти:
Для тістечок:
- рисове борошно з клейкого рису – 110 г
- цукрова пудра – 60 г
- олія рафінована – 1 ст. л.
- вода – 180 мл
- харчовий барвник – до смаку
Для начинки:
- маскарпоне – 250 г
- вершки (жирні) 33% – 50 г
- цукрова пудра – 5 ст. л.
- сік лимона – 1 ч. л.
- ванілін – дрібка
- цедра лимона – за бажанням
Додатково:
- крохмаль – приблизно 2 ч. л.
Готуємо тісто для моті з рисового борошна:
- Клейке рисове борошно поєднуємо у глибокій мисці з цукровою пудрою.
- Вливаємо олію, воду та додаємо краплю харчового барвника. Усе добре перемішуємо.
- Тісто викладаємо у сковороду з товстим дном і, постійно помішуючи, готуємо. Цей процес займе близько 6-7 хвилин.
Рецепт начинки для моті:
- Охолоджені вершки збиваємо міксером з цукровою пудрою і дрібкою ваніліну.
- Додаємо маскарпоне, сік лимона, цедру лимона і ще раз збиваємо.
Моті – рецепт приготування
- Стіл посипаємо крохмалем і викладаємо тісто. Гарно вимішуємо його, щоб було гладеньким і майже не прилипало до рук.
- Розділяємо його на 8 шматочків і розкочуємо кружальця.
- Начинку викладаємо в кондитерський мішечок. “Висаджуємо” на кружальця тіста начинку і загортаємо вироби як хінкалі. Хвостики обережно зрізаємо ножицями, а отримані вироби злегка притискаємо долонями.
- Готові тістечка посипаємо трішки крохмалем, викладаємо на тарілку і поміщаємо у холодильник на 45 хвилин.
Отже, як бачимо, рецепт моті в домашніх умовах зовсім не складний. Тому насолоджуємося смаком та експериментуємо з начинками, бо моті – це справжнє задоволення!
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