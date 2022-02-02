Согласно новому исследованию британских ученых, тем, кто надеется избежать одного из худших побочных эффектов старения — боли в костях, суставах и мышцах, которая не проходит, — следует тренироваться намного интенсивнее и чаще, чем считалось ранее.

В ходе научного исследования в течение 10 лет изучались данные более 5,8 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше. Почти половина из них сообщили, что страдали от скелетно-мышечной боли в конце десятилетнего периода.

В исследовании умеренные физические нагрузки включали такие занятия, как танцы, ходьба, растяжка и работа в саду.

— Хорошо известно, что с возрастом боль становится более распространенной, поэтому очень важно посмотреть, что может помочь предотвратить или уменьшить ее, — говорит профессор Университета Портсмута Нильс Нидерштрассер.

Он отмечает, что хроническая боль является огромной проблемой в любом возрасте, которая способна существенно снизить качество жизни человека.

По словам ученых, среди факторов риска возникновения скелетно-мышечной боли наиболее распространены:

низкий уровень доходов

принадлежность к женскому полу

избыточный вес или ожирение.

Нильс Нидерштрассер говорит, что физические занятия должны быть не только энергичными, но и регулярными, хотя бы раз в неделю.

— Образ жизни человека, который ездит на велосипеде раз в месяц или предпочитает легкую работу по дому, все равно будет классифицироваться как сидячий и малоподвижный, — акцентирует профессор.

Исследователи выразили надежду, что полученные ими результаты станут реальным подспорьем для тех, кто разрабатывает программы, помогающие людям избежать хронической боли.