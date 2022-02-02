Згідно з новим дослідженням британських вчених, тим, хто сподівається уникнути одного з найгірших побічних ефектів старіння – болю в кістках, суглобах і м’язах, яка не проходить, – слід тренуватися набагато інтенсивніше і частіше, ніж вважалося раніше.

В ході наукового дослідження протягом 10 років вивчалися дані понад 5,8 тис. осіб віком 50 років і старше. Майже половина з них повідомили, що страждали на скелетно-м’язовий біль в кінці десятирічного періоду.

У дослідженні помірні фізичні навантаження включали такі заняття, як танці, ходьба, розтяжка і робота в саду.

– Добре відомо, що з віком біль стає більш поширеним, тому дуже важливо подивитися, що може допомогти запобігти або зменшити його, – говорить професор Університету Портсмута Нільс Нідерштрассер.

Він зазначає, хронічний біль є величезною проблемою в будь-якому віці, яка здатна істотно знизити якість життя людини.

За словами вчених, серед факторів ризику виникнення скелетно-м’язового болю найбільш поширені:

низький рівень доходів

приналежність до жіночої статі

надмірна вага або ожиріння.

Нільс Нідерштрассер каже, що фізичні заняття повинні бути не тільки енергійними, але і регулярними, хоча б раз на тиждень.

– Спосіб життя людини, яка їздить на велосипеді раз на місяць або віддає перевагу легкій роботі по дому, все одно буде класифікуватися як сидячий і малорухливий, – акцентує професор.

Дослідники висловили надію, що отримані ними результати стануть в нагоді для тих, хто розробляє програми, які допомагають людям уникнути хронічного болю.