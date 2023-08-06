Ультрафиолет, соленая вода и высокие температуры воздуха — главные враги волос летом. При неправильном уходе они делают их сухими и ломкими. Поэтому летом за волосами следует особенно тщательно ухаживать. О том, как правильно это делать, мы поговорили с трихологом-парикмахером Светланой Сиксай.

Как ухаживать за волосами во время отдыха на море

Летом волосы нуждаются в сильном увлажнении и использовании средств с SPF-защитой.

— Следует использовать так называемую летнюю серию ухода за волосами с SPF-защитой. Это специальные линейки, которые есть почти в каждом бренде. Обязательно надо иметь спреи, их можно наносить где угодно в течение дня. Почувствовали немного сухости — нанесли, расчесали, — советует Светлана Сиксай.

По словам трихолога, это особенно касается окрашенных волос, блондинок. Защитный спрей хорошо защищает от УФ-лучей, потому что солнце разрушает пигмент волос, который отвечает за цвет, и волосы могут выгорать.

По возможности после каждого купания в море или бассейне смывайте соль или хлорку с волос. Для этого достаточно простой пресной воды.

— Волосы после купания в море покрываются тонкой пленкой соли. Поэтому могут пушиться и сечься. А еще после высыхания становятся жесткими. Этого не желательно допускать, — предупреждает трихолог.

А еще меньше трогайте волосы руками в течение дня и носите головной убор. Потому что высокие температуры способны пересушивать волосы. После возвращения с пляжа обязательно помойте голову очищающим шампунем на основе кератина. Он хорошо смывает микрочастицы хлорки и соли.

— Раз в 2-3 дня делайте восстанавливающую, интенсивно-питательную маску. После ее использования обязательно следует нанести кондиционер. Далее — несмываемый уход, — говорит Светлана Сиксай.

Как ухаживать за волосами в городе

Находясь в городе, мы не сталкиваемся с соленой водой, поэтому голову стоит мыть не каждый день, а по необходимости.

— Вода для мытья головы должна быть комнатной температуры, не горячая. После каждого мытья пользуйтесь бальзамами или кондиционерами. Средство следует наносить на кончики и по всей длине волос, отступая примерно 5 см от корней. Перед нанесением кондиционера выжмите из волос воду и промокните полотенцем. Так средство лучше впитается, — рассказывает трихолог.

Не носите на голове полотенце дольше 2-х минут, потому что может возникнуть парниковый эффект и сальные железы будут активнее вырабатывать кожное сало. Следовательно, волосы быстрее станут грязными.

— Не трите волосы полотенцем, потому что мокрые они легко ломаются. Лучше осторожно промокнуть остатки воды. А еще — не сушите волосы горячим воздухом из фена, — советует Светлана Сиксай.

Также хотя бы раз в неделю используйте увлажняющую маску, не пользуйтесь тугими резинками, которые приводят к ломкости волос.